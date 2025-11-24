"Мило е": Кметът на София отговори на Пеевски за паркирането

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. „Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата“, посочи Пеевски.

„Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят. Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, написа Терзиев.

Ето и целия пост на кмета на София:

Днес Делян Пеевски отново се „загрижи“ за хората в София.

Мило е. Наистина. Същата тази загриженост (не) я помним от:

КТБ, когато фалира и всички ние платихме сметката.

Булгартабак, който „се изпари“ – пак от нашия джоб.

ББР, откъдето излязоха стотици милиони към „подбрани“ фирми – пари, които няма да се върнат.

Държавни предприятия, през които години наред изтича средства за проекти без реални резултати.

Енергийните дружества, които продължават стабилно да губят средства, докато сметките на хората растат.

Разходите за охрана и за най-скъпата кола за НСО – не защото сигурността не е важна, а защото липсва прозрачност и мярка и защото се превърнаха в символ на това как държавата обслужва малцина, а не обществения интерес.

Допълнете списъка в коментарите….

Общото между всички тези случаи?

Една ГОЛЯМА НУЛА за обществото.

Никаква услуга, никакво подобрение – само сметка, която всички ние плащаме.

И същият човек, който мълчеше при тези „изпарения“, или още по-лошо – активно ги прикриваше, днес се е втурнал да „защитава“ гражданите… срещу по-високата цена на синя и зелена зона. Наистина ли?

За разлика от горните „проекти“, зоните реално ще променят София към по-добро:

повече свободни места за живущи, по-малко хаос и задръствания,

по-чист въздух, повече средства за тротоари, инфраструктура и квартали,

по-справедливо разпределение – плаща този, който ползва публично пространство.

И понеже паметта на г-н Пеевски явно е кратка:

Защо вдигнахте двойно цената за паркиране в Кърджали? И знаете ли, че спрямо доходите, в Кърджали паркирането е по-скъпо, отколкото в София?

Но може би това няма значение, понеже кметът на Кърджали се снима под герба.

Защо МРРБ бави плащанията на Столична община? Пеевски не го ли интересува, че всеки жител на София е получил 4000 пъти по-малко от общинската програма, отколкото един жител на Якоруда, например?

Време е г-н Пеевски да влезе в ролята на депутат, а не на монарх или кмет. Все още – за наше щастие – не е нито едното.

Дано и никога не стане. Защото тогава България наистина няма да я чака нищо добро.

Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят.

Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред.