"Мило е": Кметът на София отговори на Пеевски за паркирането

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС Делян Пеевски, който днес обяви, че ще оспори в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. „Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата“, посочи Пеевски.
„Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят. Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред“, написа Терзиев.
Ето и целия пост на кмета на София:
Днес Делян Пеевски отново се „загрижи“ за хората в София.
Мило е. Наистина. Същата тази загриженост (не) я помним от:
- КТБ, когато фалира и всички ние платихме сметката.
- Булгартабак, който „се изпари“ – пак от нашия джоб.
- ББР, откъдето излязоха стотици милиони към „подбрани“ фирми – пари, които няма да се върнат.
- Държавни предприятия, през които години наред изтича средства за проекти без реални резултати.
- Енергийните дружества, които продължават стабилно да губят средства, докато сметките на хората растат.
- Разходите за охрана и за най-скъпата кола за НСО – не защото сигурността не е важна, а защото липсва прозрачност и мярка и защото се превърнаха в символ на това как държавата обслужва малцина, а не обществения интерес.
- Допълнете списъка в коментарите….
Общото между всички тези случаи?
Една ГОЛЯМА НУЛА за обществото.
Никаква услуга, никакво подобрение – само сметка, която всички ние плащаме.
И същият човек, който мълчеше при тези „изпарения“, или още по-лошо – активно ги прикриваше, днес се е втурнал да „защитава“ гражданите… срещу по-високата цена на синя и зелена зона. Наистина ли?
За разлика от горните „проекти“, зоните реално ще променят София към по-добро:
- повече свободни места за живущи, по-малко хаос и задръствания,
- по-чист въздух, повече средства за тротоари, инфраструктура и квартали,
- по-справедливо разпределение – плаща този, който ползва публично пространство.
И понеже паметта на г-н Пеевски явно е кратка:
Защо вдигнахте двойно цената за паркиране в Кърджали? И знаете ли, че спрямо доходите, в Кърджали паркирането е по-скъпо, отколкото в София?
Но може би това няма значение, понеже кметът на Кърджали се снима под герба.
Защо МРРБ бави плащанията на Столична община? Пеевски не го ли интересува, че всеки жител на София е получил 4000 пъти по-малко от общинската програма, отколкото един жител на Якоруда, например?
Време е г-н Пеевски да влезе в ролята на депутат, а не на монарх или кмет. Все още – за наше щастие – не е нито едното.
Дано и никога не стане. Защото тогава България наистина няма да я чака нищо добро.
Колкото до упражненията по популизъм върху София – те няма да ни разколебаят.
Свикнали сме да слушаме гръмки думи от хора, които удобно пропускат собствените си решения с милиарден (Д)ефект, но откриват „скандал“ там, където най-после се въвежда ред.