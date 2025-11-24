Войната в Украйна:

Бивш министър: Понеже искат да са готини, ще фалират държавата

24 ноември 2025, 18:25 часа 724 прочитания 0 коментара
Бивш министър: Понеже искат да са готини, ще фалират държавата

Част от кандидат-купувачите на „Лукойл“ са доста сериозни. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV бившият енергиен министър Александър Николов. По думите му с предложенията им се опипва почвата за международни реакции. Той е категоричен, че изходът по този казус зависи от предстоящите мирни преговори в Швейцария и дали ще има сделка за цялата компания, включително активите в България.

„Вървят доста сценарии и разговори успоредно, на фона на които нивото на нашата „политическа класа“ е потресаващо. Докато лидерите на Европа, САЩ и Великобритания обсъждат реални геополитически проблеми, докато се преразпределя енергийната карта на света и се правят планове за 50 години напред, ние се замеряме с епитети, с дефиниции за външен вид, с обиди, свързани със сексуална ориентация. Нормалните хора, които искат да работят, към момента нямат политическо представителство“, коментира Николов.

Според него България е най-ключовата локация за ЕС, защото сме „вратата на Изтока към Запада“ и при нормално работеща енергийна система, страната ни би трябвало да е регулатор на енергийните проекти в региона. „Докато Гърция и Румъния създадоха механизми за получаване на средствата от ПВУ, ние се забавихме ужасяващо. Когато един обект със стратегическо значение не се развива – той изостава“, каза Николов и определи действията у нас по отношение на „Лукойл“ като „нескопосани“.

Той заяви, че забраната за износ на горива трябва да бъде отменена, защото дава възможност да се създават лоши прецеденти – всичко да се решава от едно лице. „Сега ще излязат данните за бюджета за ноември. Има две хипотези – или приходите от акцизи, мита и ДДС са сравними с предходния месец и с ноември 2024 г., или не са. Ако са сравними, това означава, че износът продължава, но ако износът продължава – това означава, че има някои „равни“ компании и „по-равни“, компании, които могат да изнасят, въпреки забраната за износ“, добави той.

Николов каза още, че въпросната забрана вдига цената на горивата по бензиностанциите. Според него пазарът функционира нормално и няма криза. „Ако в зимните месеци този абсурд продължи, успоредно с това, което ще се случи в „Топлофикация-София“, каква ще е инфлацията през първото тримесечие на 2026 г.? Имат ли представа, че това да гласуват абсурден бюджет с тезата „и аз искам да съм готин“, означава, че понеже искаш да си „готин“, искаш да фалираш цялата държава? Нивото на комуникация е катастрофално ниско“, посочи бившият енергиен министър.

Александър Николов посочи, че шансът за продажба на „Топлофикация-София“ е изключително нисък, защото активите на дружеството са по-малко, отколкото натрупаните загуби.   

Елин Димитров
