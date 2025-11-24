Спорт:

"Любовта" на гръцкия бизнес към България и Румъния: Числата са от значение

24 ноември 2025, 18:57 часа 120 прочитания 0 коментара
"Любовта" на гръцкия бизнес към България и Румъния: Числата са от значение

Повече от 18 000 гръцки компании са установили своите централи в България, ползвайки се от преференциалния данъчен режим, предлаган от страната. Съответно 8 500 гръцки компании оперират в Румъния, докато приблизително 1 500 били активни в Кипър. Това твърди Money Review, позовавайки се на "Катимерини".

Става въпрос за корпоративния данък - 10% в България, 12,5% в Кипър (евентуално ще има увеличение до 15%) и 16% в Румъния, докато в Гърция корпоративната ставка е 22%.

От своя страна гръцките данъчни власти били установили, че по-голямата част от компаниите, които са преместили централите си, нямали нито служители, нито реални офиси. Много от тях не извършват никаква съществена търговска дейност в съседните държави. Според изданието това са по същество субекти без икономическа същност, създадени единствено с цел намаляване на данъчната тежест в Гърция. Отбелязва се, че учредяването на компания, например в България, изисква само няколко дни. Минималният необходим акционерен капитал е само 1 евро. Регистрацията на компанията и издаването на ДДС номер за нея могат да се извършат за по-малко от 10 дни.

Още: Бюджетният дефицит в Унгария се трупа: Орбан обвини Украйна и тръгна да играе с данъците

Твърди се, че България е най-популярната данъчна "дестинация" за гръцкия бизнес. Основната причина била очевидна. Корпоративният данък е 10% и 5% върху дивидентите, докато за физическите лица данъкът върху доходите е 10%. Също така, осигурителните вноски са по-ниски от средните за ЕС.

В заключение се казва, че гръцките данъчни власти засилват сътрудничеството си с трите държавни за постигане на по-ефективен контрол върху оперирането на компании, които целят единствени избягване плащането на данъци в Гърция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Атина погна гръцките фирми у нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Гърция корпоративен данък данъци данъчен рай гръцки бизнес
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес