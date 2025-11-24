"Любовта" на гръцкия бизнес към България и Румъния: Числата са от значение

Повече от 18 000 гръцки компании са установили своите централи в България, ползвайки се от преференциалния данъчен режим, предлаган от страната. Съответно 8 500 гръцки компании оперират в Румъния, докато приблизително 1 500 били активни в Кипър. Това твърди Money Review, позовавайки се на "Катимерини".

Става въпрос за корпоративния данък - 10% в България, 12,5% в Кипър (евентуално ще има увеличение до 15%) и 16% в Румъния, докато в Гърция корпоративната ставка е 22%.

От своя страна гръцките данъчни власти били установили, че по-голямата част от компаниите, които са преместили централите си, нямали нито служители, нито реални офиси. Много от тях не извършват никаква съществена търговска дейност в съседните държави. Според изданието това са по същество субекти без икономическа същност, създадени единствено с цел намаляване на данъчната тежест в Гърция. Отбелязва се, че учредяването на компания, например в България, изисква само няколко дни. Минималният необходим акционерен капитал е само 1 евро. Регистрацията на компанията и издаването на ДДС номер за нея могат да се извършат за по-малко от 10 дни.

Твърди се, че България е най-популярната данъчна "дестинация" за гръцкия бизнес. Основната причина била очевидна. Корпоративният данък е 10% и 5% върху дивидентите, докато за физическите лица данъкът върху доходите е 10%. Също така, осигурителните вноски са по-ниски от средните за ЕС.

В заключение се казва, че гръцките данъчни власти засилват сътрудничеството си с трите държавни за постигане на по-ефективен контрол върху оперирането на компании, които целят единствени избягване плащането на данъци в Гърция.

