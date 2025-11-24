Студио Actualno:

Сплашена ли е Америка: Тръмп не е чел мирния договор, пълен хаос цари в Белия дом

24 ноември 2025, 18:00 часа 862 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп не си е направил труда да вникне в подробностите около мирния план от 28 точки, който предлагат САЩ за разрешаване на войната на Русия срещу Украйна. Източник от администрацията в Белия дом е споделил пред The Washington Post, че президентът не отделя внимание, за да вникне в същината на въпроса.

"Казвате му: "Искам да се опитам да сключа сделка." Той казва: "Добре, направете го." И това е нивото на внимание, което той отделя", казва източникът.

По думите му администрацията в Белия дом е в "абсолютен хаос", който е достигнал дотам, че в едната част от Белия дом не знаят какво се случва в другата. Затова не е изненадващо, че предложението, постъпило от специалния пратеник Стив Уиткоф т.е. планът от 28 точки, сътворен съвместно с руския представител Кирил Дмитриев, е зашеметило сътрудниците на Тръмп.

В Белия дом не са "смятали плана за окончателен", посочва източникът и добавя, че на Украйна е било казано, че има "място за преговори". Но отново противоречие - в същото време от Белия дом притискат Украйна да сключи сделката и то възможно най-скоро и заплашват сериозно, че ще спрат разузнавателната информация за Киев.

Преосмислен ли е първоначалният вариант на плана?

Припомняме, че изтеклият проект игнорира много от червените линии на Киев - сред тях са изискването Украйна да намали армията си, както и да се откаже от земи, които Русия не е успяла да завземе за близо четири години война. Освен това сред отстъпките, които се правят на агресора Русия, наред с други неща е забраната за присъствие на войски на НАТО в Украйна. Но американски представители заявиха, че оттогава планът е бил преразгледан.

Държавният секретар Марко Рубио, който ръководи американската делегация в Женева, се опита да омаловажи подозренията, че планът първоначално е бил написан от руската страна, като заяви пред репортери, че първоначалният план е бил ранен документ, в който е имало "принос и от двете страни". Той добави и, че разговорите с украинците в неделя са били най-положителните досега. Но отказа да даде повече подробности. "Това е жив, дишащ документ. Всеки ден, с приносите, той се променя", се ограничи само да заяви Рубио.

Рубио също така допусна и че определеният за украинците краен срок - 27 ноември, Денят на благодарността, за да се съгласят, може да бъде и удължен, тъй като за тази седмица са планирани още разговори. "Крайният срок е, че искаме да го завършим възможно най-скоро", каза Рубио. "Бихме искали да е четвъртък (27 ноември - бел.ред.), но важното сега е, че постигнахме значителен напредък", добави той.

План, писан под руска диктовка

Междувременно полският премиер Доналд Туск не пропусна да намекне в публикация в Х, че планът вероятно е писан под руска диктовка. Той заяви, че заедно с други лидери е готов да преговарят по плана, отбелязвайки: "Преди да започнем работа обаче, би било добре да знаем със сигурност кой е авторът на плана и къде е създаден".

Украйна не участва в изготвянето на документа, който ще диктува бъдещето ѝ. Документът беше представен в Киев в четвъртък от американска делегация, водена от секретаря на американската армия Дан Дрискол, назначен от Тръмп за отговарящ за реализирането на мирния план.

Неслучайни са опасенията на редица американски сенатори, че този план ще възнагради Русия за агресията й и ще доведе до дестабилизиране на глобалната сигурност. Това повдига въпроси защо Тръмп се нуждае от подписването на сделката толкова спешно, дори ако това е в ущърб на американските и украинските интереси.

"Някои хора е по-добре да бъдат уволнени в понеделник за грубите глупости, на които станахме свидетели през последните четири дни", написа конгресменът републиканец Дон Бейкън в X. "Това навреди на страната ни, подкопа нашите съюзи и насърчи нашите противници."

Група сенатори заявиха пред репортери на конференция по сигурността в Канада в събота вечерта, че са разговаряли с Рубио по телефона и са научили, че 28-точковият план всъщност не е ръководен от САЩ. Сенатор Ангъс Кинг (от щата Мейн) заяви, че според Рубио планът "не е позиция на администрацията. Той е по същество списъкът с желания на руснаците", пише още The Washington Post.

Рубио побърза да отрече изявленията на сенаторите часове по-късно, пишейки в X: "Мирното предложение е изготвено от САЩ. То се предлага като силна рамка за текущите преговори".

Размяната на реплики бележи поредното объркващо развитие около плана, изготвен от Стив Уиткоф и руския пратеник Кирил Дмитриев. 

Конгресменът републиканец Майкъл Маккол заяви в неделя, че е разговарял с Рубио, заедно с няколко сенатори, и че му е било казано, че планът е "документ на САЩ  с участието на Украйна и Русия", но призна, че изглежда "началото" на плана е дошло от Уиткоф и Дмитриев.

Възнаграждаване на агресора и наказване на жертвата - къде е моралът?

Сенаторът републиканец Мич Макконъл пък съвсем остро предупреди администрацията на Тръмп да не "оказва натиск върху жертвата и да не умилостивява агресора" като начин за постигане на мир. 

Сенаторът демократ Марк Уорнър не се поколеба да сравни плана с отстъпките, направени навремето от британския премиер Невил Чембърлейн пред Хитлер малко преди началото на Втората световна война.

Европейски служител пък заяви в петък, че Вашингтон изглежда е бил "почти изненадан от цялата работа". "Нашето усещане е, че Вашингтон е бил изненадан от действията на Уиткоф", каза той.

Над 40 европейски и украински лидери изпратиха писмо до Тръмп през уикенда, в което се казва: "Всяко умилостивяване на Русия като агресор и всякакви опити за оказване на натиск върху Украйна като жертва на тази агресия са морално осъдителни и представляват обида срещу човешката достойнство". "Да се ​​поклониш пред Русия означава да изоставиш споделените ценности и да потопиш свободния свят в анархия и хаос. Силното американско лидерство е единствената надежда", пише още в писмото.

"Сплашена Америка никога повече не може да бъде велика. Сплашена Америка никога не може да бъде първа", предупредиха още те.

По материали на: The Washington Post

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
