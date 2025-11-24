Без въпроси за идентичност, език и култура: В РСМ обсъждат нов протокол с България

Водеща тема в медиите на Република Северна Македония (РСМ) е предложението на президента Гордана Силяновска-Давкова за нов, трети протокол с България, с който въпросите за „идентичност, език и култура“ да бъдат изключени от масата за преговори, като условие за напредък към Съюза. От правителствената пресслужба на Скопие са коментирали, че „позициите на президента са в рамките на нейните компетенции, а позицията на правителството остава непроменена“.

Говорителят на правителството Мария Митева не е искала да тълкува изявлението на Силяновска-Давкова, нито да навлиза в интерпретации и е подчертала, че позицията на изпълнителната власт е кристално ясна и многократно повтаряна. СДСМ, от друга страна, е отправила обвинения, че се използват нови теми за забавяне на реформите и че правителството не придвижва процеса напред.

„Гражданите чакат правителството да направи крачка към европейския път на страната и да проведе реформи. Вярваме, че това е просто поредното изфабрикувано извинение да не се продължат реформите и да не се продължи европейският път на страната“, е казал говорителят на СДСМ Богданка Кузеска. Медии напомнят, че макар от Брюксел да се изпращат призиви, че сега е моментът за конституционни промени, от Скопие се оправдават с това, че все още изчаква гаранции, че този път няма да има нови условия.

Наред с това, премиерът Християн Мицкоски продължава да поддържа позицията си – няма да има конституционни промени без конкретен документ от ЕС. „Той търси, както казва, заключение, което ясно ще гарантира, че няма да има ново вето поради двустранни въпроси, особено свързани с идентичността и правата на македонската общност в съседна България“, се казва в статии на местни медии.

