Защо пръскането на доматите със сода бикарбонат и йод е задължително за богата реколта?

Фитофторозата (фитофтора, късна мана) е открита за пръв път в Мексико през 19 век, откъдето се разпространила по целия свят. Именно късната мана по картофите е довела до големия глад в Ирландия в средата на същия век.

Причини за късна мана:

липса на вентилация

висока влажност и кондензат

нарушение на сеитбообращението. Рязка амплитуда на дневните и нощните температури

състав на почвата с излишък от азот, който унищожава други полезни микроелементи

Основните признаци на късна мана са:

кафяво-кафяви петна по листата и стъблата на растението

къдрене и изсъхване на листата

бял налеп във формата на паяжина от долната страна на листата

тъмни петна по плодовете

увяхване на растението

загуба на хранителни свойства на плодовете, гниене

Симптоми при доматите и средства за борба

Симптомите на заболяването при доматите се появяват 3-11 дни след заразяването. Заболяването се развива най-бързо при +20°C... +25°C и висока влажност. Гъбичката ускорява узряването на плодовете, но те стават негодни за консумация и гният отвътре.

В борбата с фитофтората използвайте доказани народни средства, които са безопасни за хора, животни и растения. Следните прости и ефективни вещества ще свършат работа.

Йод. Напръскайте растенията със слаб йоден разтвор (30 капки на 10 литра вода).

Ферментирали млечни продукти. За третиране разредете 1 литър кисело мляко или суроватка в кофа с вода, добавете 10 капки йод и третирайте надземната част на растението.

Сол. Разтворете 250 г сол в 10 литра вода и напръскайте листата на растенията, за да създадете бариера срещу гъбички.

Мая. Третирайте растенията след цъфтежа с разтвор на мая (100 г прясна мая на 10 литра вода).

Чеснова тинктура. Смелете 100 г чесън и залейте с 5 литра вода, оставете за един ден. Прецедете запарката преди да напръскате растенията.

Третирайте оранжерията с вряла вода преди засаждане: полейте почвата на дълбочина 15 см. Добавете меден сулфат (100 г) и калиев перманганат (3 г) към топла вода (10 л) и дезинфекцирайте стените, щранговете и оборудването. Организирайте вентилационна и проветрителна система, за да предотвратите кондензация. Сменете горните 8-10 см почва в оранжерията.

Събирайте семена само от здрави плодове. Ако няма такива, купете нов посадъчен материал за следващия сезон. Изберете сортове растения, устойчиви на късна мана.

Избягвайте поливане отгоре. Спазвайте сеитбообращението и не засаждайте сродни култури на едно и също място. Такива предшественици и съседи като чесън, лук и бобови растения могат да бъдат отлични блокери на гъбички. Засейте фацелия покрай доматените лехи. Това зелено торене подобрява структурата на почвата и убива патогенните гъби.

За успешна борба с късната болест на мястото, всяка година се провеждат превантивни мерки, избират се устойчиви на болести сортове и се спазва сеитбообръщение. В случай на инфекция използвайте ефективни средства срещу късната болест, като предпазвате реколтата от зеленчуци, плодове и ягодоплодни култури от смърт.

Сода + йод: двойна защита

Едно от най-ефективните средства е комбинация от сода и йод. За приготвяне са ви необходими:

- 1 литър вода;

- 1 чаена лъжичка сода;

- 3-4 капки йод.

Този разтвор се използва за пръскане на листата - веднъж на две седмици, при сухо време. Содата потиска гъбичките, а йодът укрепва имунитета на растението и подобрява неговото развитие.

Сода и пепел - превенция и подхранване

Полезно е също така да се комбинира сода с дървесна пепел. Първо, трябва да приготвите запарка:

- 1 чаша пепел се залива с 1 литър гореща вода;

- кисне един ден;

- прецежда се;

- добавя се 1 чаена лъжичка сода.

Такава запарка се използва за предотвратяване на гъбични заболявания и като подхранване - веднъж на всеки 10 дни.