Защо пръскането на доматите със сода бикарбонат и йод е задължително за богата реколта?

Фитофторозата (фитофтора, късна мана) е открита за пръв път в Мексико през 19 век, откъдето се разпространила по целия свят. Именно късната мана по картофите е довела до големия глад в Ирландия в средата на същия век.
Причини за късна мана:
- липса на вентилация
- висока влажност и кондензат
- нарушение на сеитбообращението. Рязка амплитуда на дневните и нощните температури
- състав на почвата с излишък от азот, който унищожава други полезни микроелементи
Още: Как да ускорим узряването на доматите през август?
Основните признаци на късна мана са:
- кафяво-кафяви петна по листата и стъблата на растението
- къдрене и изсъхване на листата
- бял налеп във формата на паяжина от долната страна на листата
- тъмни петна по плодовете
- увяхване на растението
- загуба на хранителни свойства на плодовете, гниене
Симптоми при доматите и средства за борба
Симптомите на заболяването при доматите се появяват 3-11 дни след заразяването. Заболяването се развива най-бързо при +20°C... +25°C и висока влажност. Гъбичката ускорява узряването на плодовете, но те стават негодни за консумация и гният отвътре.
Още: Кафяви петна по доматите: Как да спасите реколтата
В борбата с фитофтората използвайте доказани народни средства, които са безопасни за хора, животни и растения. Следните прости и ефективни вещества ще свършат работа.
Йод. Напръскайте растенията със слаб йоден разтвор (30 капки на 10 литра вода).
Ферментирали млечни продукти. За третиране разредете 1 литър кисело мляко или суроватка в кофа с вода, добавете 10 капки йод и третирайте надземната част на растението.
Сол. Разтворете 250 г сол в 10 литра вода и напръскайте листата на растенията, за да създадете бариера срещу гъбички.
Още: Кога е подходящо да се пръскат доматите със сол?
Мая. Третирайте растенията след цъфтежа с разтвор на мая (100 г прясна мая на 10 литра вода).
Чеснова тинктура. Смелете 100 г чесън и залейте с 5 литра вода, оставете за един ден. Прецедете запарката преди да напръскате растенията.
Третирайте оранжерията с вряла вода преди засаждане: полейте почвата на дълбочина 15 см. Добавете меден сулфат (100 г) и калиев перманганат (3 г) към топла вода (10 л) и дезинфекцирайте стените, щранговете и оборудването. Организирайте вентилационна и проветрителна система, за да предотвратите кондензация. Сменете горните 8-10 см почва в оранжерията.
Събирайте семена само от здрави плодове. Ако няма такива, купете нов посадъчен материал за следващия сезон. Изберете сортове растения, устойчиви на късна мана.
Още: 3 рецепти за торене на доматите без химия: Ще берете сочни и сладки плодове до падането на сланата
Избягвайте поливане отгоре. Спазвайте сеитбообращението и не засаждайте сродни култури на едно и също място. Такива предшественици и съседи като чесън, лук и бобови растения могат да бъдат отлични блокери на гъбички. Засейте фацелия покрай доматените лехи. Това зелено торене подобрява структурата на почвата и убива патогенните гъби.
За успешна борба с късната болест на мястото, всяка година се провеждат превантивни мерки, избират се устойчиви на болести сортове и се спазва сеитбообръщение. В случай на инфекция използвайте ефективни средства срещу късната болест, като предпазвате реколтата от зеленчуци, плодове и ягодоплодни култури от смърт.
Сода + йод: двойна защита
Едно от най-ефективните средства е комбинация от сода и йод. За приготвяне са ви необходими:
- 1 литър вода;
- 1 чаена лъжичка сода;
- 3-4 капки йод.
Този разтвор се използва за пръскане на листата - веднъж на две седмици, при сухо време. Содата потиска гъбичките, а йодът укрепва имунитета на растението и подобрява неговото развитие.
Още: Кога ТРЯБВА да торите доматите с йод: Прост начин за увеличаване на плододаването
Сода и пепел - превенция и подхранване
Полезно е също така да се комбинира сода с дървесна пепел. Първо, трябва да приготвите запарка:
- 1 чаша пепел се залива с 1 литър гореща вода;
- кисне един ден;
- прецежда се;
- добавя се 1 чаена лъжичка сода.
Такава запарка се използва за предотвратяване на гъбични заболявания и като подхранване - веднъж на всеки 10 дни.