Защо старите градинари добавят алуминиево фолио на стайните растения

Стайните растения са основен елемент в повечето домове, не само защото са красиви за гледане, но и защото могат да имат ползи за здравето и благосъстоянието. Но да знаете как да се грижите правилно за стайните си растения, за да им позволите да виреят, може да бъде трудно, тъй като всеки вид стайно растение е различно.

Заплахата от вредители обаче е обща черта, която споделят почти всички растения. Няма нищо по-лошо от това да проверите стайните си растения и да осъзнаете, че са били сдъвкани или повредени от досадни вредители.

За щастие на домашните производители, има гениален трик с алуминиево фолио , който може да отблъсне вредители, като мравки и охлюви, от вашите стайни растения. Като поставите фолио около почвата на стайните си растения, в крайна сметка ще объркате вредителите, защото това се дължи на отразяващата му повърхност и обезпокоителния шум, който издава, когато пълзят по нея.

Още по-хубавото е, че няма да ви струва никакви пари, тъй като вероятно вече имате алуминиево фолио в кухненския си шкаф. Вместо да се опитвате да намерите лекарство или да рискувате да се разделите с любимото си растение, опитайте тази превантивна техника.

Как и защо да използваме алуминиево фолио за защита на стайни растения

Започнете, като изрежете парче фолио, което е достатъчно голямо, за да покрие повърхността на почвата за вашето стайно растение, без да се докосва до стъбла. Хубавото на този трик е, че можете да използвате рециклирано алуминиево фолио, така че вместо просто да хвърляте използваното фолио в кошчето, можете да го използвате по подходящ начин. Като поставите материала около ръба на вашето стайно растение, пълзящите вредители няма да могат да стигнат до растението, за да го повредят, а повърхността ще ги разубеди още повече.

Като алтернатива, вместо просто да поставите фолиото около ръба на растението, можете да покриете целия горен слой на почвата, за да насърчите стайното растение да задържа влагата за по-дълго, което ще предотврати изсъхването му и увисването на листата.

Друго предимство на използването на алуминиево фолио, което си струва да се отбележи, е, че то действа като термична бариера за вашето стайно растение, което означава, че ще предпази кореновата система от топлина. Ако растението е поставено на особено слънчева зона, като перваза на прозореца, рискувате да го изгорите, което ще доведе до жълти и хрупкави листа. Фолиото ще отразява светлината и може да предотврати това. С всичките му предимства, може дори да искате да започнете да пълните саксията си с алуминиево фолио .