Зеленчуци, които да засадите точно сега, ако се очаква първата слана през октомври

Есента не е краят на сезона за градинаря, а чудесна възможност отново да се сдобие с пресни зеленчуци и зеленчуци преди студеното време. Ако първите слани във вашия район се очакват през октомври, тогава август-септември е идеалното време за засаждане на култури с кратък период на зреене. Те ще имат време да дадат реколта преди настъпването на студеното време, а някои дори ще издържат на първите леки слани. Градинарят Филип Лонго споделя какво можем да засадим сега, за да съберем реколтата преди слана.

Зеленчуците, които може да засадите сега

Можете да засадите пролетен лук или зелен лук. Пониква бързо и образува нежни пера само 3-4 седмици след засаждането му. Свежите листа на лука са устойчиви на хладно време и изобилстват от витамин С, което е особено важно през есента.

На каква дълбочина се засаждат розите през есента, за да цъфтят обилно?

Морковите са друг зеленчук, който може да засадите сега. Изберете ранозреещи сортове, които узряват за 60-70 дни. Засяването в края на лятото дава сладки, сочни моркови, които са особено вкусни след застудяванети на времето. Кореноплодите могат да бъдат оставени в почвата и покрити с мулч, за да се удължи периодът на запазване е на реколтата.

Салатните култури се развиват добре в хладен климат. Засаждайте ги на всеки 1-2 седмици за непрекъсната реколта. Избирайте листни сортове, тъй като те са готови за прибиране на реколтата по-рано.

Карфиолът е друг зеленчук, който може да засадите сега. Обича хладните температури, така че края на лятото е идеалното време за засаждането му. Изберете ранозреещи сортове (55–60 дни). Агрофибърът може да се използва за защита от замръзване.

8 растения, които може да засадите през септември

Спанакът е истинска звезда на есенната градина. Расте дори под +4-+6 °C и понася добре краткотрайни слани. Листата му са богати на желязо, магнезий и витамин К - идеални за укрепване на тялото през студения сезон.

Полезни съвети за есенна сеитба

Преди сеитба, добавете компост към почвата, за да осигурите хранителни вещества за растенията. Използвайте мулч, за да запазите влагата и да предпазите от резки температурни промени. Ако се прогнозира падането на първите слани, покрийте лехите с агрофибър или фолио.

Есенното засаждане е лесен начин да удължите сезона и да се насладите на градински зеленчуци за малко по-дълъг период преди настъпване на зимата. Затова не се бавете и започнете да засаждате тези култури още днес - и след няколко седмици ще имате прясна и питателна храна за цялото семейство.

Тайната на есенно засаждане на ягоди: Кога и как е най-добре да го направите