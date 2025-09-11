8 растения, които може да засадите през септември

Септември е не само времето за прибиране на реколтата, но и идеалното време за засаждане на пресни култури в градината. Научете кои култури трябва да бъдат засадени през есента в градината, овощната градина или цветната леха, за да получите изобилна реколта през следващата година.

Какво да засадим през септември 2025 г.

Зимен лук и чесън. Краят на септември е оптималното време за засаждане на зимни зеленчуци. Ранното засаждане е нежелателно, за да не започнат растенията да покълват преди настъпването на студеното време. В южните райони процесът може да продължи до ноември, като основното е да изберете сортове, специално предназначени за есенно засаждане.

Магданоз. Зимният магданоз се засява от края на септември до началото на октомври. Той издържа добре на зимните слани, но покълва по-бавно от пролетния магданоз, така че семената трябва да се засяват по-гъсто. За надеждно съхранение се препоръчва лехата да се покрие с фолио за зимния период.

Репички. Репичките са непретенциозни и бързо узряват. Ако ги посеете през септември, можете да получите реколта само след три седмици. Есенното засаждане има допълнителното предимство, че е почти без вредители.

Ягода. Есенното засаждане на разсад от ягоди осигурява по-добра преживяемост в сравнение с пролетното засаждане. При есенно засаждане първите плодове могат да се откъснат още през следващото лято. Оптималното време за засаждане е до средата на октомври, около месец преди падането на силните слани.

Салати и зеленолистни зеленчуци. Септември е чудесно време за отглеждане на бързорастящи зелени растения. Резултатите ще бъдат незабавни: руколата, кресонът, спанакът и горчицата понасят добре хладното време и дават прясна реколта само за 2-3 седмици .

Многогодишни цветя и рози. Септември е чудесно време за засаждане както на многогодишни цветя, така и на рози. Нарциси, лалета, астри, божури, клематиси и флокс виреят добре в цветните лехи. Преди това почвата трябва да бъде старателно разрохкана и наторена.

Розите се засаждат от втората половина на септември до средата на октомври. За да се гарантира, че храстите ще преживеят успешно зимата, те се окопяват, мулчират и покриват с фолио или агрофибър.

Малина. Есенното засаждане на малини осигурява първата реколта на следващата година. Използват се коренови резници от възрастни храсти, а мястото се тори внимателно с хумус и се полива обилно преди засаждане. За да се запазят надеждно растенията през зимата, лехата трябва да се покрие.

