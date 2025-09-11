На каква дълбочина се засаждат розите през есента, за да цъфтят обилно?

Сезонът на засаждане на рози наближава. И бъдещият цъфтеж на растението зависи от това как градинарят го извършва. Специално внимание трябва да се обърне на дълбочината на засаждане на разсада. От нея зависия бъдещия цъфтеж на розовите храсти през следващия сезон. Ето какво трябва да знаете за засаждането на рози през есента - кога е правилното време да се извърши и на каква дълбочина се прави.

Засаждане на рози: Какво трябва да знаете за него?

Изключително важно е да изберете правилното време за засаждане на розов разсад, това зависи от климатичните особености на вашия регион. В топлите южни райони розите могат да се засаждат както през пролетта, така и през есента; в по-студените райони пролетното засаждане е за предпочитане.

Как правилно да подрежете розите през есента, за да оцелеят през зимата?

През пролетта розите могат да се засаждат, когато почвата вече се е затоплила до +8–10 градуса, обикновено през април – началото на май. В по-студените райони е по-добре да започнете засаждането по-близо до май, за да избегнете риска от замръзване. Пролетното засаждане позволява на растението да се вкорени добре преди лятото и да се подготви за зимата.

Есенното засаждане на рози е възможно в периодите, когато температурата на въздуха е постоянно над +10 градуса, но почвата остава влажна след летните дъждове. В южните райони есента е чудесно време за засаждане, тъй като зимата е по-мека и розите имат време да се адаптират преди студеното време. В студените райони засаждането през есента е рисковано поради ранните слани – по-добре е да се ограничи до пролетта.

Розите ще оцелеят дори след най-люта зима, ако през есента ги торите с това

За засаждане на рози изберете слънчево място с лека, добре дренирана почва. Избягвайте низини, където се натрупва студен въздух или вода. Преди засаждане се препоръчва да се прекопае мястото, да се добавят органични и минерални торове. Особено внимание трябва да се обърне на правилната дълбочина на засаждане. Ориентирната точка е шийката на растението, преходът между корените и стъблата.

В южните и централните райони шийката на розовия разсад се засипва с почва на дълбочина 5-7 см като като общата дълбочина на изкопаната дупка, в която се поставя разсадът, е около 25 см – това помага за предпазване на растението от повтарящи се пролетни слани и стимулира образуването на допълнителни корени.

В северните райони и места със сурови зими е оптимално дълбочината на дупката за засаждане да е около 30 см и допълнително да се изолира мястото на засаждане с мулч за зимата, за да се предпази кореновата система от замръзване. Шийката на растението не трябва да се заравя твърде дълбоко, за да не се предизвика гниене, но и да не остава на повърхността, което увеличава риска от замръзване - точката на присаждане трябва да лежи на около 5 - 7 см до 10 см под повърхността на почвата.

Около 30% от изкопаната дупка се запълва с почва, тор и компост преди поставянето на разсада в нея.

Тези сортове рози оцеляват дори след най-сурова зима