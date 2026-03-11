Идея на Терзиев: София да придобие емблематични сгради

Столичният общински съвет ще разгледа шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на градския парламент Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците.

"Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Нашата задача е да им дадем шанс за нов живот – като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират", обясни Терзиев.

Предложените имоти

Столичната община предлага да придобие безвъзмездно от държавата следните имоти:

сградата на бившия Нотариат на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2

на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2 бившата централа на СДС на ул. „Георги С. Раковски“ № 134, предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столична община

на ул. „Георги С. Раковски“ № 134, предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столична община иомот на бул. „Сливница“ № 235 – две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София

– две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София Парк „Врана“ – парк-музей с площ около 100 000 кв. м, паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида

– парк-музей с площ около 100 000 кв. м, паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида Терен в район „Нови Искър“, местност „Църния дол“ – имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци.

За придобиване са предложени общо 9 държавни имота, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища - четири имота в район „Витоша“, един имот в район „Лозенец“, три имота в район „Младост“ и имот в район „Овча купел“.