Зона за шейни отваря врати на хижа Алеко

Зона за шейни до хижа Алеко на Витоша отваря врати за всички желаещи. Това се случва за пета поредна година. Специализираната писта вече е с достатъчно сняг и е обработена, което позволява да бъде открита през този уикенд - 24 и 25 януари.

Съоръжението, пуснато преди 5 години по инициатива на "София – европейска столица на спорта" със съдействието на "Витоша ски", ще може да се ползва и след това. То ще е отворено през цялата зима всеки уикенд от петък до неделя при подходящи метеорологични условия.

В останалите делнични дни пистата също ще може да се ползва, но без предпазните мрежи и обслужващ персонал.

Зоната се намира в непосредствена близост над х. Алеко, пътеката е с указателни табели. Самата поляна на границата на гористия пояс е обработена от снежните машини, така, че да предлага идеална за спускане с шейни повърхност, а на финала завършва с противонаклон за спиране и безопасност.

Източник: "София – европейска столица на спорта"

Предстоят и зимни спортни празници

Зоната за шейни е част от усилията на Столична община хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата и да се наслаждават на емоциите, които предоставя планината.

В същото време, в сътрудничество с "Мачирски спорт" и Фондация "София – европейска столица на спорта", преди 3 години отвори и втора специализирана зона за шейни, която се намира на малкия склон в местността Офелиите. Там децата могат да се спускат всеки ден.

Съоръженията имат за цел да мотивират децата да се запознаят и да заобичат спорта и забавленията чрез незабравимите срещи със зимните дисциплини.

"София – европейска столица на спорта" е подготвила още много снежни празници през зимата – най-близките са Витоша зимен фест тази събота, на 24 януари, също край хижа Алеко, и Зимен семеен фест на 8 февруари на Офелиите. По време на двата фестивала ще се организират традиционните вече състезания с шейни с много забави и награди.