Габрово подготвя своя карнавал, раздава награди за най-добрите идеи

Противно на легендите за своята пестеливост, габровци разпределят награден фонд от 8000 евро между най-запалените и креативни групи ентуасиасти, които имат желание да се включат в най-голямото сатирично карнавално шествие в страната.

Община Габрово отваря конкурса за участие в Карнавал Габрово 2026, който ще превърне града в сцена за идеи, въображение и сатиричен поглед към света на 16 май 2026.

Поканата е отворена за приятелски компании, училища, читалища, танцови формации, независими творци и всички, които имат идея и желание да я покажат пред публика.

Още: Габрово се размина с грипната епидемия

Награди за оригиналност

"Ако обичаш хумора, иронията и свободата да казваш важните неща със смях – това е твоят момент. Община Габрово отваря конкурса за участие в Карнавал Габрово 2026 на 16 май, в рамките на фестивалната седмица 11-17 май", пишат от общината.

Местните власти са категорични, че габровският карнавал не е просто шествие – той е спектакъл на открито. Участниците създават цели сцени в движение, в които се срещат костюми, макети, музика, танц и актьорска игра. Това са онези пъстри и шумни карнавални композиции, които разказват истории, осмиват реалността и превръщат актуалните теми в смях, ирония и зрелище по улиците на града.

Още: Кметицата на Габрово оттегля скандалното повишение на такса смет

Източник: Община Габрово

Според обявлението не е нужно желаещите да се включат да са професионални артисти.

"Поканата е отворена за приятелски компании, училища, читалища, танцови формации, независими творци и всички, които имат идея и желание да я покажат пред публика. Достатъчни са въображение, чувство за хумор и смелост да излезеш от ролята на зрител. Това е моментът, в който твоята идея минава по централните улици на Габрово – пред хиляди зрители, камери, аплодисменти и медийно внимание. Всяка година карнавалното шествие се гледа от десетки хиляди души, а фестивалната седмица превръща града в притегателен център за артисти, туристи и любители на смеха от цялата страна", пишат още от Абщина Габрово.

Конкурсът за участие предлага и сериозна мотивация за най-атрактивните и оригинални идеи. Наградният фонд тази година е:

Още: Въздушната линейка транспортира пациент със сърдечно-съдов проблем до габровската болница

4 000 евро за първо място

2 500 евро за второ място

1 500 евро за трето място

Желаещите могат да кандидатстват до 25 март 2026 г., като подадат своето предложение чрез официалния сайт на Карнавала.

Вдъхновение от предишните години

През последните години конкурсът за участие в Карнавал Габрово привлича все по-смели и запомнящи се идеи. Сред отличените проекти са "Картонени кратуни" на НГПИ "Тревненска школа", които впечатляват с мащабни образи и силна визуална метафора, както и "Карнавал в тунела" на карнавални ентусиасти от с. Новаковци – проект, който превръща актуални теми в истински спектакъл на колела, та чак до участниците, които пресъздават истински сблъсък на поколенията от различните епохи – ваканциите на летовниците от 1973 г. в къмпинг "Смокиня" та чак до 2025 г. в Съни Бийч.

Източник: Община Габрово

Победителите от последните издания показват, че добрата идея, чувството за хумор и екипната работа могат да превърнат всяка група в звезда на карнавалното шествие. Следващата запомняща се карнавална сцена може да бъде твоята.