Тържество на труда и упоритостта: 14 медала за България на международните олимпиади по математика, химия и биология

Ново изключително постижение за български ученици. Те премериха знания с връстниците си от цял свят и спечелиха общо 14 медала за България на международните олимпиади по математика, химия и биология.

В Узбекистан представителите ни завоюваха 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала от Международната олимпиада по химия. В Литва биолозите ни се окичиха с 2 сребърни и 2 бронзови медала от Международната олимпиада по биология. Най-добрите ни математици пък спечелиха 1 златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала от Международната олимпиада по математика в Китай, съобщи mediabricks.

И трите научни Международни олимпиади съвпаднаха в една седмица и превърнаха уикенда в тържество на труда, упоритостта и стотиците часове отделени на любимата наука за ученици, ръководители и учители.

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При химиците за втора поредна година златен медал печели Дамян Иванов (11. клас, СМГ). Среброто завоюва Стоян Милев (11. клас, СМГ). Бронзовите отличия заслужиха Борислав Христов (12. клас, ПМГ Благоевград) и Денислав Стоянов (12. клас, ППМГ Стара Загора). Техни ръководители са доц. д-р Донка Ташева (ФХФ, СУ) и гл. ас. д-р Светослав Аначков (ФХФ, СУ).

При биолозите сребърните медали спечелиха Димитър Оронов (XII клас, НПМГ) и Теодор Петров (XI клас, СМГ). Бронзовите отличия са за Боян Ценов (XII клас, НПМГ) и Андрей Дичев (XII клас, 91. НЕГ). Техни ръководители са проф. д-р Албена Йорданова (Медицински факултет, СУ), доц. д-р Илияна Саздова (Биологически факултет, СУ) и докторантът Теодор Трифонов (Институт по биоразнообразие при БАН).

В неделя пък излязоха резултатите и на математиците, които в понеделник ще получат своите медали на официалната церемония в Китай. Златният медал спечели Андрей Стефанов (11. клас, ПЧМГ). Сребърните отличия са за Александър Бангачев (11. клас, ПЧМГ) и Добромир Добрев (10. клас, СМГ). Бронзовите завоюваха Георги Николов (12. клас, СМГ), Кирил Зулямски (9. клас, СМГ) и Божидар Сакарев (10. клас, ПЧМГ). Ръководители на отбора са гл. ас. Стоян Боев (Американски университет в България) и Кристиян Василев (Институт по математика и информатика към БАН). Наблюдатели за отбора са проф. Станислав Харизанов (ИИКТ и ИМИ-БАН) и Драгомир Грозев (ИМИ-БАН).

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