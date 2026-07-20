Млади математици от Самоков грабнаха медали от World Mathematics Invitational в Япония

Носителите на общинската стипендия "Академик Любомир Чакалов" за 2025 г. Давид и Йоан Лефтерови, бивши възпитаници на НУ "Станислав Доспевски", зарадваха Самоков с пореден впечатляващ успех. Двамата, които днес са ученици в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" – Варна, спечелиха бронзови медали в индивидуалното състезание на международния финал World Mathematics Invitational, проведен в префектура Чиба, Япония. В престижния форум участваха над 2000 млади математици от 26 държави.

Отлично се представи и Йоан Лефтеров в конкурса Mini Math Creative Competition, където спечели бронзова купа със своя авторски проект "Фибоначи в българските традиционни танци".

Снимка: Община Самоков

Тези успехи са повод за гордост за Самоков и показват как постоянството, знанията и подкрепата по пътя могат да отведат младите хора до световната сцена.

Радваме се, че общинската стипендия "Академик Любомир Чакалов" е била част от този път и е насърчила Давид и Йоан да продължат да се развиват и да представят достойно Самоков и България.

Припомняме, че до 31 юли продължава приемът на документи за общинските стипендии "Академик Любомир Чакалов" за учебната 2026/2027 година. Вярваме, че сред бъдещите стипендианти са и следващите млади хора, които ще прославят Самоков със своите знания и талант.