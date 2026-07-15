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Математически триумф: Ученик от Русе донесе злато на България от Япония

15 юли 2026, 14:42 часа 583 прочитания 0 коментара
Снимка: SmartyKids Bulgaria
Математически триумф: Ученик от Русе донесе злато на България от Япония

Петокласникът Георги Димитров от Математическа гимназия "Баба Тонка" в Русе спечели златен медал на финала на международното математическо състезание World Mathematics Invitational 2026, проведен в Чиба, Япония. С това колекцията му медали почти наброява впечатляващите 100. Младият математик беше един от петимата български петокласници, класирани за финалния кръг, и единственият представител на Русе в своята възрастова група.

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Интересът му към числата започва още преди неговия пети рожден ден. През 2019 г., когато е само на четири години, той участва в първата си международна олимпиада като възпитаник на SmartyKids Русе и печели сребърен медал.

Още преди да стане първокласник, Георги завършва всички шест нива по ментална аритметика. На по-малко от седем години вече успява да изчислява наум квадратен корен от четирицифрени числа — умение, което изисква силно развити концентрация, памет и логическо мислене.

През 2022 г. печели първо място на международното състезание на SmartyKids, а през следващите години продължава да се представя успешно на национални и международни математически турнири.

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Днес Георги има близо 100 медала, като голяма част от тях са златни. През пролетта на 2026 г. той печели и първо място на Националното състезание по финансова грамотност.

Само дни преди финала в Япония русенският ученик записва още едно впечатляващо представяне на международния турнир „Математика без граници“, проведен в Несебър, кудето завоюва два златни и един сремърен медал, купата за най-добре представил се петокласник и специалното отличие „Легенда на турнира“. 

През 2023, 2024 и 2025 г. Георги печели и златните купи за най-висок сбор от точки в международния турнир „Математика без граници“.

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Математика златен медал състезание
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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