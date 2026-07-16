Още 9 семейства получават шанс за дете с подкрепата на Столична община

12 нови семейства и жени без партньор са кандидатствали за финансиране на инвитро процедури с донорски яйцеклетки по програмата на Столична община. Програмният съвет, в който участват лекари специалисти и общински съветници, разгледа на свое заседание подадените документи и одобри за финансиране 6 от кандидатите. Останалите ще трябва да представят допълнителни медицински изследвания или да си платят задълженията към НАП и Столичната община.

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Програмният съвет разгледа и допълнителните документи, подадени от други 4 двойки, кандидатствали по-рано тази година. От тях бяха одобрени 3 семейства.

За изминалите над 11 години от създаването на инвитро програмата чрез нея са подпомогнати стотици двойки, желаещи да имат свое дете. До момента в Столична община е получена официално информация за родени общо 69 деца - 44 момчета и 25 момичета, тъй като не всички родители желаят да споделят, че са участвали в донорска програма.

Най-новото попълнение в инвитро отбора на Столична община е Кристиян, който се роди на 13 юли в болница "Надежда", под наблюдението на д-р Павлова и д-р Стаменов, съобщиха от Фондация "Майки за донорството". Преди седмица там проплака и Ева, чийто родители са подпомогнати също от СО.

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Програмата бе създадена през 2015 г. от Столичната община и фондациите "Майки за донорството" и "Искам бебе". Всяка година в бюджета на София се предвиждат средства за нейното финансиране. Миналата година общинските съветници решиха да увеличат общата сума за нея от 100 000 на 200 000 лв.