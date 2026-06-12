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Надежда за Ани от Варна: Семейството ѝ ще има нов дом

12 юни 2026, 9:10 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Надежда за Ани от Варна: Семейството ѝ ще има нов дом

Семейството на 12-годишната Ани от Варна ще бъде настанено в ново общинско жилище. Решението идва, след като общината се самосезира по случая и отпусна апартамент от резервния си фонд. Детето живее в  тежките условия и страда от вродена сърдечна недостатъчност. В къщата има мухъл и влага, което допълнително влошава състоянието ѝ. След пет години кандидатстване и откази, семейството най-накрая ще получи ключовете за новия си дом в следващите дни.

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"Да имам хубава квартира, да имаме хубава баня. Нищо друго не искам“, сподели през сълзи Ани в ефира на Нова телевизия. И допълни: "Много хора са в тежко състояние. Ако мога да помогна на всички, бих помогнала, но аз самата не мога да помогна на себе си".

Зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова обясни, че жилището ще има нужда от освежаване, като се очаква доброволци и общината да помогнат с преместването и настаняването на семейството. Междувременно вече се събират средства за ремонт и обзавеждане.

От фондация "Открито сърце" пък са събрани около 15 000 евро, като кампанията продължава. По думите на представителите ѝ жилището не се нуждае от сериозен ремонт, но трябва да бъде оборудвано, за да може семейството да се нанесе възможно най-скоро.

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Здравословното състояние на детето обаче изисква тя да бъде включена в списъка и по възможност да се извърши трансплантация на сърце. Засега Ани не е включена в списъка на чакащите, като според близките причина за това са и финансови затруднения за необходимите изследвания. Семейството планира спешни прегледи в София, за да се прецени дали детето е подходящо за трансплантация.

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Общинско жилище сърдечна трансплантация болно дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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