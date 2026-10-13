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"Операция Кино София“ гостува на СУ "Луи Брайл" за ученици с нарушено зрение с прожекция на "Титина"

13 октомври 2026, 11:47 часа 313 прочитания 0 коментара
Снимка: Операция Кино София
"Операция Кино София“ гостува на СУ "Луи Брайл" за ученици с нарушено зрение с прожекция на "Титина"

20 октомври е денят, в който „София Филм Фест на път“ „Операция Кино София“ ще представи пред възпитаниците на Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ анимационния филм „Титина“ на норвежката режисьорка Кайса Нес, вдъхновен от реалната история на малкото кученце, което се превръща в световна знаменитост и пътува със стопанина си чак до Северния полюс!

„Операция Кино София“ продължава своите прожекции в райони в периферията на Столична община с вход СВОБОДЕН. Целта е жителите на тези населени места да имат достъп до публични прожекции на европейско и световно кино. Приобщаването на публика с нарушено зрение към възможността да възприемат специално адаптирани филмови творби е продължение на традицията в тази посока, установена в програмите на София Филм Фест в последните 10 години.

Повече за филма „ТИТИНА“

Италианският инженер на дирижабли Умберто Нобиле се радва на спокоен живот с любимото си куче Титина. Един ден норвежкият изследовател Роалд Амундсен се свързва с него и поръчва дирижабъл, с който да покори Северния полюс. Нобиле се възползва от възможността да влезе в историята. Той взема със себе си

Титина и необикновеното трио се отправя на експедиция към последното неизследвано място на Земята. Походът им е успешен, но двамата мъже не могат да си поделят славата. През погледа на четириногата знаменитост Титина е разказана една истинска история за триумф и поражение.

„Операция Кино София“ е възможност за емоционално съпреживяване на филмови истории, за дискусии и за изграждане на културна осъзнатост в по-широк мащаб. Чрез тази инициатива културата и изкуството могат да достигнат до по-отдалечени кътчета в различни райони на София и до групи хора, които не винаги имат възможност за пълноценно съпреживяване на филмовите творби.

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София Филм Фест Операция Кино София
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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