Кампанията „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ обедини хиляди хора в подкрепа на фондация „Една от 8“

За 6 поредна година „Фантастико“ подкрепя фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“. Българската семейна компания дарява 38 286 евро в рамките на инициативата „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“. През целия месец октомври от всеки закупен хляб, багета или франзела от пекарните на „Фантастико“ „Хляб за живот“ компанията отделяше по 0,50 евро в помощ на Фондацията.

„Фантастико“ отново показа, че истинското партньорство се измерва с постоянство. От сърце благодарим на целия екип на търговската верига и на ръководството на компанията. Те не просто подкрепят каузата ни, а я превръщат в своя. Благодарение на тях вече шеста поредна година посланието за профилактика достига до хиляди семейства. Благодарни сме и на клиентите на веригата за тяхната съпричастност. Всеки хляб от пекарните „Хляб за живот“, купен през октомври, беше конкретен жест на подкрепа. Октомври свърши, но призивът остава: един профилактичен преглед може да спаси живот. Прегледай се. Погрижи се за себе си!“, казва Гергана Богданова, изпълнителен директор на фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“.

Дарените от инициативата средства ще бъдат предназначени за емоционална, психологическа и информационна подкрепа за жени с рак на гърдата и техните близки. Посланието „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ достигна до хиляди домове както с торбичките за пазаруване, така и с вкусните хлябове с мая или жив квас от пекарните „Хляб за живот“.

„Най-големият успех на тази кампания са хората, до които достигнахме с посланието за профилактика и грижа за здравето. Благодарение на хиляди наши клиенти превърнахме всеки закупен хляб от пекарните „Хляб за живот“ в жест на съпричастност и подкрепа към жените, които се борят със заболяването”, споделя Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико груп“.

В инициативата „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ посланици на добра воля бяха грациите от националния отбор по художествена гимнастика, както и индивидуалните състезателки - Стилияна Николова и Ева Брезалиева. С призиви за профилактика и подкрепа на фондация „Една от 8“ се включиха и над 20 популярни личности, сред които Ивет Лалова, Николаос Цитиридис, Милица Гладнишка, Гергана Малкоданска, Диляна Попова, Николай Василковски, Даниел Петканов, Боряна Братоева, Олга Модева, Георги Блажев и много други.

В Световния месец за борба с рака на гърдата в супермаркетите на търговската верига се проведе мащабна информационна кампания за значимостта на годишните прегледи при специалист и възможностите за лечение при ранна диагностика на заболяването.