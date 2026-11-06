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Първите лебеди вече дойдоха да зимуват в делтата на Марица

06 ноември 2026, 12:16 часа 734 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Първите лебеди вече дойдоха да зимуват в делтата на Марица

Делтата на река Марица, която се намира в североизточната част на Егейско море, от години се е превърнала в естествено местообитание на тундровите лебеди (Cygnus columbianus) през зимните месеци, съобщават гръцките медии. В района вече е регистрирано пристигането на 70 лебеда като се очаква да дойдат още хиляди птици от този вид, отбелязва гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. През последните 20 години районът се е превърнал в един от най-важните в света за зимуване на тундровите лебеди, сочат данни на Центъра за управление на природните паркове в делтата на река Марица и Дадия към Организацията за природата и климатичните промени (ОФИПЕКА). През 2005 г. тук са наблюдавани едва 30 екземпляра от вида, които да прекарват зимните месеци. През 2010 г. броят им е нараснал на 2200. Шест години по-късно вече регистрират 8400 екземпляра, а през 2022 г. е постигнат исторически рекорд от 11 000 лебеда. Още: Скандинавските лебеди се разходиха по варненския плаж

Защо са сменили миграционните си маршрути

Снимка Getty Images

В други части на света, където традиционно зимуват лебедите от този вид, като Великобритания например, броят на птиците намалява. Пристигането на лебеди за зимата в Гърция се следи както от местни, така и от чуждестранни специалисти, които търсят причините за промяна на миграционните маршрути на лебедите. Тундровият лебед е най-малкият от трите вида лебеди, които се срещат в Европа. Размножава се в арктическата тундра, разположена на север от полярния кръг. Всяка година изминава хиляди километри, за да стигне на определени места, където да презимува. От мястото си на размножение в Северния полярен кръг (Арктическия кръг) екземплярите от вида следват различни маршрути за миграция до Азия, Северна Европа и Югоизточното Средиземноморие. В района на река Марица те използват изцяло делтата, посочва ЕРТ. Птиците търсят храна в широк район, включително големите оризови полета в турската страна на крайречната зона, а за пренощуване предпочитат гръцката страна на река Марица. Още: Мъжкият не изоставил любимата си и чакал смъртта с нея: Спасиха двойка лебеди в замръзнало езеро (ВИДЕО)

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Марица лебеди прелетни птици зимуване
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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