5 медала за България от Международната младежка олимпиада по астрономия и астрофизика

Пет медала са завоювани за България от Международната младежка олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAA-jr). Това съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

"Най-добрите ни ученици по астрофизика под 16-годишна възраст се завръщат от 5-ото издание на олимпиадата, което се проведе в Убон Ратчатани, Тайланд, с 1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов медал, спечелени в конкуренция с участници от 25 държави", гласи информацията.

Ръководители на отбора са Никола Каравасилев и Александър Куртенков.

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Златен медал спечели Павел Казаков (10. клас, ППМГ Стара Загора).

Сребърни отличия завоюваха Виктор Кожухаров (9. клас, НПМГ), Димитър Павлов (10. клас, МГ Варна) и Лев Беленкий (10. клас, МГ Варна).

Бронзов медал спечели Кристиан Ханна (9. клас, НПМГ).

Младежката олимпиада е част от международната общност на IOAA и дава възможност на най-силните млади астрономи още в ранните гимназиални класове да премерят знанията си в астрономията и астрофизиката.

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