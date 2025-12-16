Ще можем да видим артефакти от Перперикон на 7000 години

Историческият музей в Кърджали ще покаже над 200 находки, открити при археологическите разкопки на Перперикон.

Изложбата е юбилейна и е посветена на 60-тата годишнина от създаването на институцията и 25 години от първите проучвания в скалния град.

Всички запленени от историята ще могат да видят предмети на 7000 години. Изложените артефакти са от всички векове до края на съществуването на Перперикон в средата на 14 век. Акцент в изложбата са находки от времето, когато за свещения град са водели битки Византия и Българското царство, предаде БНР.

Цялата история на Перперикон на показ

Експонатите, събрани за 25 години научна работа в едно от най-значимите места за историята ни, разкриват много от тайните на древния град.

Археологът проф. Николай Овчаров разказа, че в музея в Кърджали може да се види цялата история на Перперикон.

Източник: БГНЕС

"Имаме мечове, много важни находки от Римския период – статуетка на Дионис, бяла икона от Тракийския конник, а от Средновековието може да видим златни предмети, кръстове и накити. Керамиката също е много впечатляваща", добави експертът.

Ще бъдат показани и бронзови реликварий с мощи на светци и частици от Светия кръст.

Директорът на историческия музей в Кърджали Милен Камарев обяви, че артефактите ще бъдат изложени в продължение на няколко месеца.

"Беше голямо предизвикателство за нас да ги съберем тук, затова каним всички гости на Кърджали да ни посетят", каза той.

Официалното откриване на изложбата е във вторник, 16 декември, в Регионалния исторически музей в Кърджали.