"Храм на Слънцето" и как Свещената зона разкрива тайните си: Проф. Николай Овчаров разказва

"Храмът на Слънцето" беше венецът на тазгодишните разкопки, макар че в четиримесечната кампания с повече от 60 души имахме и други интересни неща като Раннохристиянския некропол от 5-6 век, Епископската базилика и други подобни паметници. Кръглият храм беше изключително важен, защото се оказа, че датира от 3-4 век и е част от така наречената Ареа Сакра (Свещената зона). Това разказа пред Actualno.com археологът проф. Николай Овчаров за проведените археологически разкопки в Перперикон.

Той поясни, че в периода, в който в големите градове на Римската империя християнството навлиза много бързо, в Родопите езичеството се оказа много силно и много жизнено. "Нещо повече – 3-4 век и в Родопите, и в Перперикон езичеството е много силно. До този момент сме открили 7-8 храма от този период, като "Храма на тракийския конник", "Храма на Източния бог Митра", "Храма на виното и предците". Всички те са групирани около и в близост до големия олтар на тракийския Дионис, който беше открит в Перперикон преди повече от години. Това е най-древният култов паметник, но в Римската епоха е продължавал да функционира и е бил на особена почит от жителите на Родопите“, добави проф. Овчаров.

"Храмът на Слънцето" и още открития

Снимка: БГНЕС

Още: Нова находка на Перперикон издава за страшна епидемия

Той отбеляза, че "Храмът на Слънцето" е част от тези структури, оформили се край храма на тракийския бог Дионис. Проф. Овчаров разказа и повече за храма. Става дума за много голямо съоръжение, с диаметър 15 метра на външния кръг и 8 метра на вътрешния кръг. Това са два концентрични кръга с вход от изток, където е оформено голямо предверие, което не успяхме да задържим през настоящата година. В центъра на храма във вътрешния кръг, на самия център се откри яма, отсечена в скалите, пълна с пепел. Това е било свещеното огнище, където е намерена каменна поставка за горене, сподели археологът.

Той добави, че паднали части от свода на храма показват, че отгоре той е завършвал с куполна структура с монументално съоръжение от 12-15 метра.

"Това е поредният храм от езически храмове, което открива в Ареа Сакра. Заедно с храмовете, през 3-4 век, пак там в Южния квартал на Перперикон, се е оформил и некропол за най-представителните граждани. В християнската епоха всички открити мавзолеи са с кръгъл план и правоъгълна форма. В християнската епоха са били разрушени камъните от храмовете, като те са се използвали за строеж на други сгради. Девет ротонди и 5-6 правоъгълни ротонди са открити са в доста тежко състояние", уточни професорът.

Той напомни още, че когато преди 10 години започнали разкопките на Южния квартал на Перперикон, това си е било един класически град от Римския и Средновековния период с укрепления, с площади и улици. "През 2016 г. започнахме Южния квартал и предполагах, че ще имаме предградие, което е логично за един планински град, какъвто е Перперикон. Оказа се, че всички сгради, които откриваме, са свързани с култови дейности. Много интересно е, че когато в края на 4 век и началото на 3 век се приема християнството на Перперикон, както знаем оттам започва и приемането на християнството в целите Родопи", разказа проф. Овчаров.

Още: Нови находки в Теотиуакан след "тъмната тайна" на ацтеките

Той посочи още, че каменните блокове са взети частично от старите храмове и частично са били направени отново. Някои от старите храмове в християнската епоха продължават да функционират не като храмове, а като светски постройки.

Същото се отнася и за самия "Храм на Слънцето", открит през настоящата година. Доказва се, че в началото на 6 век се е намирал на двайсетина метра от голямата базилика и е бил превърнат в жилищно помещение, което е обслужвало християнските епископи на Перперикон. Нищо не се губи. Някои от езическите храмове са продължили да съществуват като светски постройки в християнския период, добави проф. Овчаров.

Той заяви, че за около 10 години е разкрит половината от Южния квартал на Перперикон. "Изненади ни предстоят и живот и здраве през следващите години. Всяка година нови и нови неща излизат. Предстои да видим още какво ще ни поднесе Перперикон", загатна археологът за следващи исторически артефакти.

Проф. Николай Овчаров добави още, че че при археологическите разкопки на Перперикон се използват георадари и най-вече дронове. "На Перперикон няма по-добро място да се види цялата тази грандиозна структура освен чрез дронове. Дронът вече е задължителен при нас и непрекъснато лети отгоре, правим и моментни снимки, 3D изображения. Модерните технологии навлизат все повече в археологията", посочи той. Изкуственият интелект също се използва в археологията, но по думите му, естественият интелект ще се запази в това поприще.

Още: Откриха тракийски храм на слънцето

В заключение той заяви, че с времето Перперикон потвърди наистина, че е свещен град. "Аз очаквах в началото един голям град, но с такава свещена зона, това не ми е минавало през главата. Разкопките ще покажат каква е тази свещена зона и романизираното население. Изненадите на Перперикон тепърва предстоят", каза още проф. Овчаров.