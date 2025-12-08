Гейминг турнирът "Отборът на будителите" събра близо 10 000 лв в помощ на родното образование

В рамките на месец кампанията "Отборът на будителите", организирана от фондация "Заедно в час", достига до над 1,5 млн. души. Над 20 популярни лица, десетки хиляди зрители онлайн и близо 10 000 лв събрани за "Училища за пример" показаха, че будителството днес е отборна игра.

"Турнирът беше много забавно преживяване и отборът на будителите ме впечатли. Иска ми се и уроците по история да са така." – това сподели 13-годишната Калина Комитска след края на благотворителния гейминг турнир "Отборът на будителите". Нейните думи обобщават най-добре целта на инициативата – да превърне историята и образованието в живо преживяване, а не в черно-бели портрети от учебника.

Любимите лица на младите в един отбор за образование

В "Отборът на будителите" се включиха над 20 популярни лица от спорта, киното, литературата и онлайн пространството – всички без хонорар. Сред тях са волейболната легенда Владимир Николов, актьорите Боряна Братоева, Филип Буков, Китодар Тодоров, Петър Данов, писателят Георги Блажев, инфлуенсърите Еляса Хасан, Николай Георгиев, Васил Калинчев, Пол-Мартин Алялдани, както и успешни предприемачи и бизнес лидери като Никола Газдов, Сава Комитски, Мариан Найденов.

Те играха в отбори, които "излязоха на терена" заедно с дигитално създадените образи на историческите будители – Захари Стоянов, Васил Левски, Райна Княгиня, Любен Каравелов, Георги Бенковски, Иван Вазов, Георги Раковски, Христо Ботев, Тодор Каблешков, Васил Априлов, Найден Геров, Петър Берон, Екатерина Каравелова. Така българската история се появи в средата, където младите прекарват най-много време – гейминга и стрийминга.

Десетки хиляди зрители онлайн и хиляди събрани за "Училища за пример"

Финалният турнир беше излъчен в Twitch, YouTube и TikTok и привлече десетки хиляди зрители онлайн, които гледаха мачове, даряваха в реално време и споделяха съдържанието в социалните мрежи.

Под мотото "Будителството е колективна игра" зрители, играчи и партньори превърнаха страстта към гейминга в акт на дарителство. Събраните 7758 лева от турнира ще бъдат инвестирани в програмата "Училища за пример" – за обучение на учители и развитие на училищни екипи в цялата страна.

"С тази кампания показахме, че всеки може да бъде посланик на примера и мисията на будителите – независимо дали играе, дарява, споделя. Най-големият успех за нас е, че стигнахме до млади хора, и им показахме, че качественото образованието е и тяхна кауза", сподели Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час".

Кампанията продължава

Кампанията продължава онлайн чрез платформата otborbuditeli.bg, където всеки може да се включи с дарение или да закупи персонализирана тениска на "Отборът на будителите".