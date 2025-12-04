Лайфстайл:

НВИМ с коледна образователна игра за деца

04 декември 2025, 10:36 часа 289 прочитания 0 коментара
НВИМ с коледна образователна игра за деца

Националният военноисторически музей (НВИМ) ще повдигне коледния дух на най-малките с образователната игра "Мисия разузнавач – Спаси Коледа".

Играта има за цел да бъде спасена Коледата. По условие тя е застрашена, белобрадият старец има проблем и не може да раздаде подаръци на децата. За да му помогнат, малчуганите трябва да изпълнят 4 мисии, които ще ги водят към решаване на загадката – какъв точно е проблемът и как да открият неговото решение. Всяка изпълнена задача приближава разузнавателните групи към стратегическата цел - да бъде спасена Коледата.

Освен да се състезават, децата ще научават и интересни и любопитни факти за навлизането на Коледа в България, ще решават пъзел, ще се ориентират по карта, а най-бързите ще влязат първи в една от най-интересните машини във външната експозиция на Музея, където ще получат специално съобщение от Дядо Коледа.

Източник: БГНЕС

Още: Занимателна игра за най-малките на 3 март 2025 г. в НВИМ

Облечете се топло

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Играта има ограничено времетраене - 1,30 часа, като в по-голяма си част е локализирана във външната експозиция. Ето защо е препоръчително участниците да са "въоръжени" с топли дрехи, бързина, приключенски дух и добро настроение, пише Фокус.

Образователната игра "Мисия разузнавач – Спаси Коледа" ще се провежда всяка събота и неделя до Коледа от 11.00 часа без предварително записване, съобщи музеят.

От сряда до неделя могат да играят и организирани групи с предварително записване на телефон 0882 870 470.

Още: Вход свободен, концерт и лятно кино в Нощта на музеите в НВИМ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Игра деца НВИМ
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес