НВИМ с коледна образователна игра за деца

Националният военноисторически музей (НВИМ) ще повдигне коледния дух на най-малките с образователната игра "Мисия разузнавач – Спаси Коледа".

Играта има за цел да бъде спасена Коледата. По условие тя е застрашена, белобрадият старец има проблем и не може да раздаде подаръци на децата. За да му помогнат, малчуганите трябва да изпълнят 4 мисии, които ще ги водят към решаване на загадката – какъв точно е проблемът и как да открият неговото решение. Всяка изпълнена задача приближава разузнавателните групи към стратегическата цел - да бъде спасена Коледата.

Освен да се състезават, децата ще научават и интересни и любопитни факти за навлизането на Коледа в България, ще решават пъзел, ще се ориентират по карта, а най-бързите ще влязат първи в една от най-интересните машини във външната експозиция на Музея, където ще получат специално съобщение от Дядо Коледа.

Източник: БГНЕС

Още: Занимателна игра за най-малките на 3 март 2025 г. в НВИМ

Облечете се топло

Играта има ограничено времетраене - 1,30 часа, като в по-голяма си част е локализирана във външната експозиция. Ето защо е препоръчително участниците да са "въоръжени" с топли дрехи, бързина, приключенски дух и добро настроение, пише Фокус.

Образователната игра "Мисия разузнавач – Спаси Коледа" ще се провежда всяка събота и неделя до Коледа от 11.00 часа без предварително записване, съобщи музеят.

От сряда до неделя могат да играят и организирани групи с предварително записване на телефон 0882 870 470.

Още: Вход свободен, концерт и лятно кино в Нощта на музеите в НВИМ