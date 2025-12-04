За пръв път в историята на зоопарка в Стара Загора: Роди се бебе бенгалски тигър от застрашен вид (СНИМКИ)

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров посети Зоопарка днес, за да се запознае с новите обитатели – бебе тигър и рис, който отскоро е в зоопарка. Кметът поздрави директора на зоологическата градина д-р Найден Илинов и благодари за грижите и професионалното отношение.

Тигрите Карина и Белчо са родителите на новородения бенгалски тигър. Те са двойка от 8 години, а малкият тигър е първородният им син. „За първи път в историята на зоопарка се ражда бебе бенгалски тигър. Те са критично застрашен вид, затова за нас това е огромен успех и повод за радост“, подчерта д-р Найден Илинов. Той благодари на екипа си за усърдната работа и постигнатите резултати.

Кметът Живко Тодоров сподели, че скоро ще бъде обявен конкурс за избор на името на малкия тигър на Фейсбук страницата на Зоопарк Стара Загора. Конкурсът ще стартира когато вече е ясен пола на новородения тигър.

Другият нов обитател е рисът Ибър на възраст 1г.8м., който отскоро е в старозагорския зоопарк. Балканският рис е подвид на евразийския рис. Според Червената книга на България той е критично застрашен.

Рисът е едно от най-мистериозните животни. Той е нощно животно, а през деня обикновено почива на височини и поляни с просторна гледка, откъдето може да наблюдава околността. С добре развитите си сетива - зрение, слух и обоняние, ловко движение и безупречен камуфлаж, той е отличен ловец от засада. Може да забележи плячката си на разстояние 75 м.

Той съжителства с мечката, вълка, лисицата, дивата котка, язовеца, дивата свиня, елена, дивата коза, сърната, заека и други дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни и насекоми. Има принос в предотвратяване разпространението на заразни болести, както и достигане на прекалено висока плътност на гореизброените видове и негативните последствия от това.

В края на срещата кметът Живко Тодоров и д-р Найден Илинов обсъдиха плановете за разширение на Зоопарка, което ще доведе все повече посетители от други градове на България.