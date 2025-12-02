Войната в Украйна:

Няма малки жестове: Включете се в Щедрия вторник

02 декември 2025, 11:38 часа 308 прочитания 0 коментара
Няма малки жестове: Включете се в Щедрия вторник

На 2 декември светът отбелязва Щедрия вторник – денят, който насърчава хората по цял свят да подкрепят значими каузи и да направят дарителството част от ежедневието си. Създаден в отговор на консуматорските кампании около Черния петък, Щедрият вторник се превърна в глобално движение за солидарност и обществена отговорност.

Ето защо от Български фонд за жените ви призовава да подкрепите националната им кампания „Грижа на всяка цена“, посветена на борбата с домашното насилие и осигуряването подкрепа за пострадалите.

Още: Стартира кампания за събиране на пакетирани храни за семейства в нужда

Грижа на всяка цена

Кампанията стартира дни преди Международния ден за елиминиране на насилието над жени – 25 ноември, и ще продължи до 8 март 2026 г. Инициативата обединява информационни активности, дарителска кампания и поредица от събития, като бе подкрепена безвъзмездно от редица популярни личности, сред които Весела Бабинова, Лили Гелева, Георги Блажев, Елена Сергова, Карин Околие и други.

Имат три основни цели:

  • да привлекат общественото внимание върху мащаба на домашното насилие
  • да съберат средства за кризисните центрове в страната
  • да настояват за последователно прилагане на законодателството и реална защита на пострадалите

Припомняме, че през 2025 г. поне 23 жени загубиха живота си вследствие на домашно насилие, а през 2024 г. – поне 20. Все още липсва национална статистика, а близо половината областни градове нямат кризисни центрове. Тези данни показват, че законовите мерки не достигат до всички нуждаещи се, затова е необходима устойчива и достъпна подкрепа.

Как можете да помогнете:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Включването в „Грижа на всяка цена“ означава:

  • осигуряване на хигиенни и медицински нужди на пострадали жени;
  • финансиране на правна защита и психологическа помощ;
  • подкрепа за децата в кризисните центрове;
  • подпомагане на жените по пътя към самостоятелен и безопасен живот.

Подкрепете пострадалите от домашно насилие със sms с текст DMS SILA на 17 777 или направете дарение в Platformata.bg.

Още: "Коледните чудеса на България“: Празничен календар на доброто

Дарителството в България

Дарителството вече присъства в живота на много българи, а Щедрият вторник ни дава възможност да подкрепим кауза, която наистина променя животи. През 2024 г. над половината българи (57%) са направили дарение за благотворителна кауза, което нарежда България е на 61 място по щедрост в света – веднага след Норвегия и наравно с Нова Зеландия. Данните са от Световния доклад за дарителството (World Giving Report), според който гражданите в богатите страни хората даряват по-малко, отколкото хората в държави с ниски доходи.

Българите имат щедри сърца и го доказват дори и в кампанията „Грижа на всяка цена“: само през първата седмица бяха събрани близо 15 хиляди лева! Кризисните центрове обаче имат нужда от много повече, за да продължат да функционират, затова и инициативата е за срок от цели шест месеца.

Грижата започва с нас – с всяка дума, всяка протегната ръка и всеки момент на грижа. Всеки жест има значение!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Домашно насилие благотворителност Щедрият вторник
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес