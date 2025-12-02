Няма малки жестове: Включете се в Щедрия вторник

На 2 декември светът отбелязва Щедрия вторник – денят, който насърчава хората по цял свят да подкрепят значими каузи и да направят дарителството част от ежедневието си. Създаден в отговор на консуматорските кампании около Черния петък, Щедрият вторник се превърна в глобално движение за солидарност и обществена отговорност.

Ето защо от Български фонд за жените ви призовава да подкрепите националната им кампания „Грижа на всяка цена“, посветена на борбата с домашното насилие и осигуряването подкрепа за пострадалите.

Грижа на всяка цена

Кампанията стартира дни преди Международния ден за елиминиране на насилието над жени – 25 ноември, и ще продължи до 8 март 2026 г. Инициативата обединява информационни активности, дарителска кампания и поредица от събития, като бе подкрепена безвъзмездно от редица популярни личности, сред които Весела Бабинова, Лили Гелева, Георги Блажев, Елена Сергова, Карин Околие и други.

Имат три основни цели:

да привлекат общественото внимание върху мащаба на домашното насилие

да съберат средства за кризисните центрове в страната

да настояват за последователно прилагане на законодателството и реална защита на пострадалите

Припомняме, че през 2025 г. поне 23 жени загубиха живота си вследствие на домашно насилие, а през 2024 г. – поне 20. Все още липсва национална статистика, а близо половината областни градове нямат кризисни центрове. Тези данни показват, че законовите мерки не достигат до всички нуждаещи се, затова е необходима устойчива и достъпна подкрепа.

Как можете да помогнете:

Включването в „Грижа на всяка цена“ означава:

осигуряване на хигиенни и медицински нужди на пострадали жени;

финансиране на правна защита и психологическа помощ;

подкрепа за децата в кризисните центрове;

подпомагане на жените по пътя към самостоятелен и безопасен живот.

Подкрепете пострадалите от домашно насилие със sms с текст DMS SILA на 17 777 или направете дарение в Platformata.bg.

Дарителството в България

Дарителството вече присъства в живота на много българи, а Щедрият вторник ни дава възможност да подкрепим кауза, която наистина променя животи. През 2024 г. над половината българи (57%) са направили дарение за благотворителна кауза, което нарежда България е на 61 място по щедрост в света – веднага след Норвегия и наравно с Нова Зеландия. Данните са от Световния доклад за дарителството (World Giving Report), според който гражданите в богатите страни хората даряват по-малко, отколкото хората в държави с ниски доходи.

Българите имат щедри сърца и го доказват дори и в кампанията „Грижа на всяка цена“: само през първата седмица бяха събрани близо 15 хиляди лева! Кризисните центрове обаче имат нужда от много повече, за да продължат да функционират, затова и инициативата е за срок от цели шест месеца.

Грижата започва с нас – с всяка дума, всяка протегната ръка и всеки момент на грижа. Всеки жест има значение!