Теснолинейката празнува 80-годишнина

Родопската теснолинийка става на 80 години! Впечатляващият юбилей ще бъде отбелязан на 9 декември - датата, когато първият влак по линията е пристигнал на гара Добринище през 1945 г.

Редовният бърз влак "Родопи" ще "приема" празнични приветствия по всички гари от маршрута си.

Теснолинейката ще потегли в 8:55 часа от гара Септември, посочват организаторите на фейсбук страницата, посветена на теснолинейката.

Предвидена е празнична програма

Всички жители на селищата по линията са добре дошли, за да поздравят юбилейния влак.

Той ще премине по своите 125 километра, като в 10:15 ч. ще е на гара Велинград, в 11:20 ч. ще мине през Аврамово, в 11:55 ч. през Якоруда, в 12:27 ч. през гара Белица, в 12:54 ч. през гара Разлог и в 13:03 ч. през гара Банско.

След пристигането му на гара Добринище в 13:30 часа ще бъде отслужен молебен за здраве, а официалните гости на събитието ще поднесат приветствия и пожелания към служителите на железницата и към гостите на събитието.

Източник: БДЖ

На 13 декември от 18:00 часа, в чест на юбилея в големия салон на читалището в Добринище ще се проведе празничен концерт под мотото "125 км обич - от Тракия до Безбог". Участие ще вземат творчески колективи от Пазарджик, Велинград, Якоруда, Белица, Разлог, Банско и Добринище, предаде Дарик.

Събитията по отбелязване на годишнината са гражданска инициатива, която се осъществява със съдействието на общините и кметствата по пътя на теснолинейката.