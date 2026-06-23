В световния Топ 5: Българите по-оправни с изкуствения интелект от САЩ, Германия и Япония

Българите се справят с изкуствения интелект далеч по-добре от повечето нации в света. Оказва се, че страната ни е водеща по показателя "внедряване на изкуствен интелект сред населението" и се нарежда на 5-о място в света.

Също така България е на 9-о място в света сред водещите дестинации за аутсорсинг по готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това показват данните от Глобалния индекс за 2026 година на международната компания "Атараксис". Проучването измерва четири ключови стълба - масовото внедряване на технологиите сред населението, грамотността на работната сила, степента на използване на изкуствен интелект от бизнеса и образователния сектор.

Данните сочат, че българските потребители са по-готови за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си от гражданите на глобални икономически сили като САЩ, Германия, Канада и Япония. В тазгодишното издание на индекса на „Атараксис“, страната ни заема престижното 5-о място в света по критерия „внедряване на изкуствен интелект сред населението“, предаде БНР.

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В регионален план, в Централна и Източна Европа България се нарежда на втора позиция с резултат от 82 точки, изпреварвана единствено от Унгария, но оставяйки далеч зад себе си Румъния, Чехия и Полша.

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Хората готови, бизнесът - не

В същото време данните разкриват дълбок парадокс и сериозно разминаване между готовността на хората и тази на корпоративния сектор.

Докато българските граждани масово се възползват от предимствата на новите технологии, родният бизнес изостава значително. Потребителите у нас са със 78% по-активни в използването на изкуствен интелект в сравнение с компаниите, чийто индекс на дигитална готовност е едва 46 точки. Анализаторите посочват, че именно тази ножица е най-голямото предизвикателство, но и най-сериозната възможност пред българската икономика.

Според изчисленията ако българският бизнес повиши внедряването на технологиите с 29 пункта - ниво, което в момента поддържа Чехия, страната ни би изпреварила водещи пазари и би се изкачила от 9-о на 4-о място в света в общата класация за аутсорсинг.

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