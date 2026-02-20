Любопитно:

10 години на сцена за Hellion Stone! Премиера на нов сингъл, видео и концерт на 13 март в Mixtape 5

20 февруари 2026, 10:49 часа 230 прочитания 0 коментара
10 години на сцена за Hellion Stone! Премиера на нов сингъл, видео и концерт на 13 март в Mixtape 5

Hellion Stone представят новия си видеоклип "Sleep Now" днес, 20 февруари, в 11:00 в YouTube канала на бандата. Сингълът е следващата амбициозна стъпка на групата, която през 2026 г. навършва 10 години и ще отпразнува силния звук, споделената енергия и независимата музика с голям концерт на 13 март в София.

Още: "Голямото Rock Междучасие" се завръща и отново търси млади рок таланти

Десетилетие, през което софийската банда е свирила в зала Арена Армеец, в лондонския The Underworld, на Hills of Rock и Rebel Rebel, в клубове по градове, села и паланки, делила е сцена с Godsmack, Clawfinger, Bullet for My Valentine и Geoff Tate, създала е силни приятелства с български банди и артисти, които, според бандата, по нищо не отстъпват на световните величия и винаги е оставала близо до своята публика.

Юбилейното събитие на 13 март в клуб Mixtape 5 е среща на приятели и хора, които са били до групата през последните десет години. На сцената ще се включат и специални гости - музиканти, с които Hellion Stone са работили или делили сцена през годините. Певци и музиканти ще споделят микрофона и инструментите в ретроспекция на последното десетилетие. Освен добре познатите песни, групата подготвя и изненади, включително парчета, които досега не са изпълнявани на живо. Сред акцентите ще бъдат и концертните премиери на "Men Who Knew Me", която излезе в края на миналата година и на новата песен "Sleep Now", което ще даде на сингъла различна, още по-сурова и енергична форма.

За "Sleep Now"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Новата песен "Sleep Now" е директна и мъжкарска, комбинира характерния груув и плътност на Hellion Stone, но изненадва с текст, който ще провокира публиката. Фразата "Study more and you can murder without consequences" може и да прозвучи като шокираща хипербола, но всъщност има функцията на социална сатира - коментар към свят, в който знанието и интелектът могат да бъдат както инструмент за развитие, така и средство за манипулация и безнаказаност. Иван Попов-Иво, автор на текста, споделя, че той не е за конкретна лична история, а изгражда въображаеми ситуации, в които да постави слушателите – подход, добре познат на групата, която често оставя публиката си да прави отворени интерпретации и да търси собствен смисъл.

Фотограф: Калина Серафимова

Видеоклипът, сниман в призрачна сграда на промишлен завод в кв. Дружба в София, залага на силен визуален контраст и кинематографичен ритъм. Режисьорът Никола Копаров и операторът Петър Димов – Българевеца, които са вече твърда част от екипа и визуалния свят на групата, редуват интимни, близки кадри и широки сценични пространства, които изграждат усещане за вътрешно напрежение - състояние между сън и будност, между примирение и реакция.

Още: Група DOM представя "Ти": За раздялата като движение напред (ВИДЕО)

Новият видеоклип "Sleep Now" може да бъде гледан на 20.02., в 11:00 в YouTube канала на Hellion Stone. А билетите за големите празненства за 10 години Hellion Stone, на цени от 15 евро (и 20 в деня на концерта), можете да намерите в EPaygo.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика концерти Hellion Stone
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес