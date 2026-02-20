10 години на сцена за Hellion Stone! Премиера на нов сингъл, видео и концерт на 13 март в Mixtape 5

Hellion Stone представят новия си видеоклип "Sleep Now" днес, 20 февруари, в 11:00 в YouTube канала на бандата. Сингълът е следващата амбициозна стъпка на групата, която през 2026 г. навършва 10 години и ще отпразнува силния звук, споделената енергия и независимата музика с голям концерт на 13 март в София.

Десетилетие, през което софийската банда е свирила в зала Арена Армеец, в лондонския The Underworld, на Hills of Rock и Rebel Rebel, в клубове по градове, села и паланки, делила е сцена с Godsmack, Clawfinger, Bullet for My Valentine и Geoff Tate, създала е силни приятелства с български банди и артисти, които, според бандата, по нищо не отстъпват на световните величия и винаги е оставала близо до своята публика.

Юбилейното събитие на 13 март в клуб Mixtape 5 е среща на приятели и хора, които са били до групата през последните десет години. На сцената ще се включат и специални гости - музиканти, с които Hellion Stone са работили или делили сцена през годините. Певци и музиканти ще споделят микрофона и инструментите в ретроспекция на последното десетилетие. Освен добре познатите песни, групата подготвя и изненади, включително парчета, които досега не са изпълнявани на живо. Сред акцентите ще бъдат и концертните премиери на "Men Who Knew Me", която излезе в края на миналата година и на новата песен "Sleep Now", което ще даде на сингъла различна, още по-сурова и енергична форма.

За "Sleep Now"

Новата песен "Sleep Now" е директна и мъжкарска, комбинира характерния груув и плътност на Hellion Stone, но изненадва с текст, който ще провокира публиката. Фразата "Study more and you can murder without consequences" може и да прозвучи като шокираща хипербола, но всъщност има функцията на социална сатира - коментар към свят, в който знанието и интелектът могат да бъдат както инструмент за развитие, така и средство за манипулация и безнаказаност. Иван Попов-Иво, автор на текста, споделя, че той не е за конкретна лична история, а изгражда въображаеми ситуации, в които да постави слушателите – подход, добре познат на групата, която често оставя публиката си да прави отворени интерпретации и да търси собствен смисъл.

Фотограф: Калина Серафимова

Видеоклипът, сниман в призрачна сграда на промишлен завод в кв. Дружба в София, залага на силен визуален контраст и кинематографичен ритъм. Режисьорът Никола Копаров и операторът Петър Димов – Българевеца, които са вече твърда част от екипа и визуалния свят на групата, редуват интимни, близки кадри и широки сценични пространства, които изграждат усещане за вътрешно напрежение - състояние между сън и будност, между примирение и реакция.

Новият видеоклип "Sleep Now" може да бъде гледан на 20.02., в 11:00 в YouTube канала на Hellion Stone. А билетите за големите празненства за 10 години Hellion Stone, на цени от 15 евро (и 20 в деня на концерта), можете да намерите в EPaygo.bg.