20 февруари 2026, 10:49 часа 483 прочитания 0 коментара
Огромно признание: Станфордският университет класира български дерматолог в топ 2% на учените в световен мащаб

Проф. д-р Георги Чернев, началник на отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицинския институт на МВР, София, е включен в престижната Станфордска класация, обхващаща ежегодно най-добрите и изявени 2% от учените в световен мащаб. Новината бе обявена в профила му във Facebook, а Actualno.com се свърза с него, за да научи повече подробности.

Кой е проф. д-р Георги Чернев? 

От 2016 година до момента вече 3 мандата проф. д-р Георги Чернев завежда отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицинския институт на МВР, София. Завършва медицина в престижния държавен университет Charite-Berlin, Campus Benjamin Franklin.

Работил е години наред в няколко западно-европейски клиники. Хоноруван професор-преподавател е в Университета Gugliemo Marconi в Рим за годините 2015-2016.

Преминал е сертифицирани обучения по дерматологична хирургия в Европа и притежава завършена магистратура по здравен мениджмънт. Основател е на БДДХ- Българското Дружество по Дерматологична Хирургия.

Има над 850 реални публикации и преди 2 години е индексиран в топ 0,05% на учените в световен мащаб от Scholar GPS (американска компания за анализ на наукометричните показатели и научна дейност, принадлежаща на Meta Analytics LCC).

Какво на практика представлява Станфордската класация?

Списъкът на Станфордския университет/Elsevier с най-добрите 2% учени е престижна годишна класация, която определя най-цитираните изследователи в света в 22 научни области и 174 подобласти.

Станфордският списък е съставен от д-р Джон Иоаннидис и неговия екип, като за 2025 г. включва над 230 000 водещи учени, подбрани въз основа на стандартизирани показатели, включително цитираност, h-индекс и комбиниран c-резултат.

Класацията използва данни от Scopus за изчисляване на комбиниран резултат (c-score) въз основа на цитирания, h-индекс, корекции за съавторство и позиция на автора (единствен, първи или последен).

Списъкът предоставя данни за влиянието през цялата кариера и конкретно за една година.

Изчерпателната база данни се публикува ежегодно, като най-новата версия за 2025 г. (базирана на данни от 2024 г.) подчертава значителни глобални приноси, включително хиляди изследователи от Индия, Азия и и други региони. Списъкът има за цел да предостави по-изчерпателна, стандартизирана и прозрачна метрика за влиянието на научните изследвания в сравнение с простото преброяване на цитиранията, като подчертава влиятелните учени в различни дисциплини. 

Ето какво разказа пред Actualno отличеният български учен

- Проф. Чернев, отново името Ви се свързва с международна индексация в Калифорнийския университет. Този път името е Станфорд. Бихте ли коментирал?

Проф. д-р Чернев: Здравейте. На практика няма какво повече да се каже. Индексацията е добра и е от 2025, но нямах време да я оповестя. В нея влизат и доста колеги от България, за което може само да сме горди като нация. Лошото е, че не се тематизира от МОН, МЗ, БАН, министерство на образованието и т.н. А това са сериозни успехи, които се неглижират.

- Защо започвате с негативни коментари за хубава новина?

Проф. д-р Чернев: Защото това е реалността. Лошата новина е "добра новина". А "добрата новина винаги е лоша" и се неглижира. Човешко качество...Така сме устроени хората, да се радваме на нещастието на този до нас и да неглижираме успехите на другите. 

Каква е причината за тази Ваша реакция?

Проф. д-р Чернев: Причина няма. Има директни отговори на вашите въпроси. Станфорд е високо етаблиран университет в световен мащаб. Човек не попада току- така там, не се кандидатства, за да те приемат след успешно положен приемен изпит, а те решават кога и как, като това се случва въз основа на твоите приноси в науката и влиянието ти като учен в международен мащаб. На практика това е оценка за цял един живот, но в сфера, различна от ежедневната, в научната.

Разбира се, това е крачка напред, но смятам, че дори и нескромно споделено, значимостта на определени наши, но и редица български научни трудове, не е напълно достоверно отразена там.

Гордост е за България, че имаме доста лекари-изследователи, които са индексирани в тази листа. На практика у нас има наистина стойностни хора, изследователи, лекари, чиито имена би следвало да бъдат отразени в национална листа на учените, съобразена с тези класации. А не просто да бъдат споменати като елементарна бройка в някой ежедневник. Тези лекари са и цветът на нацията, преминали през лакмусовата проверка на Станфорд, да речем, или Scholar GPS, например. И двете оценъчни системи са калифорнийски. Минава се определена селекция, за да фигурираш там и така нататък.

А какво е Scholar GPS, проф. Чернев?

Проф. д-р Чернев: ScholarGPS е, според мен, също така една много сериозна академична аналитична платформа, базирана в Калифорния, която използва алгоритми, задвижвани от изкуствен интелект, за да класифицира над 30 милиона учени, 55 000 институции и 200 държави по целия свят. Тя се отличава с предоставянето на високоспецифични, базирани на данни, прозрения, особено чрез определянето на Highly Ranked Scholars™ (най-високо класирани учени, топ 0,05%).

Highly Ranked Scholars са най-добрите 0,05% от учените в световен мащаб. Това са най-елитните учени в света, определени въз основа на високото влияние (цитирания), продуктивност (брой публикации) и качество (h-индекс) на техните научни приноси.

Учените се класират в топ 0,05% (Highly Ranked) или топ 0,5% (Top Scholars) в 14 области (например медицина, инженерство), 177 дисциплини (например компютърни науки, онкология) и над 350 000 специалности.

Класирането се изчислява въз основа на постиженията за цял живот и резултатите от последните пет години.

Данните включват над 200 милиона публикации (списания, книги, патенти), но изключват публикации с повече от 20 автори, за да се фокусират върху индивидуалните приноси. Именно това е важното: когато имаш собствена идея и визия, тя се отразява като бонус.

Системата ScholarGPS предлага и режим „Класическо търсене“ и „ScholarGPS AI“, който използва усъвършенствана AI, за да отговаря директно на въпроси на естествен език за изследователи, институции и анализи на публикации.

Учените в първите 0,05% са признати за лидери в съответните си области, със съответното класиране в системата.

Тази оценъчна система е вероятно по-добра.

Имате ли някаква препоръка или послание към нас?

Проф. д-р Чернев: Нека се подкрепят такива новини, добрите новини. Това са важни неща. Това трябва да е и еталонът за подражание на младите.

Вие като медия трябва да продължавате да стоите зад официализирането на този тип данни, информация и т.н.

Използвам повода, макар и неправомерно, да дам гласност за наш грандиозен успех: официализирането на 2 напълно нови дерматохирургични пластики в специализирано италианско списание с импакт фактор, pubmed и scopus индексация- Dermatology reports:

1) реконструктивна дерматохирургична пластика тип Плезиозавър за дефект в зоната на скалпа;

както и

2) реконструктивна дерматохирургична пластика тип V to T в зоната на устната.

Списанието Dermatology Reports е официалното списание на Италианската асоциация на болничните дерматолози (ADOI - Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della sanità pubblica), на Италианската меланомна интергрупа (IMI) и на Италианското дружество по хирургична онкологична, корективна и естетична дерматология (SIDCO - Società Italiana Dermatologia Chirurgica Oncologica, Correttiva ed Estetica), в което се публикуват научни статии за кожните заболявания и дерматохирургията.

