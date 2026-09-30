"Това управление устойчиво губи подкрепа": Радев е на няколко месеца от изчерпване на "народната любов"

Това управление постепенно, плавно и устойчиво губи подкрепа. Първоначалният ресурс на доверие, който имаше в себе си, вече се изчерпва.

Такъв анализ направи Добромир Живков от "Маркет линкс", който представи изводите от социологическо проучване за настроенията преди президентския вот на 25 октомври.

По отношение на доверието в политическите лидери, на първо място остава премиерът Румен Радев с 44% доверие и 39% недоверие. При него границите на доверие и недоверие са най-приближени и разликата е най-малка.

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"При премиера виждаме продължаваща тенденция на събиране на границите. Доверието намалява, недоверието се покачва. Той е единственият български политик с позитивен рейтинг, но тенденцията предсказва, че през следващите няколко месеца ще имаме изравняване, а дори и слизане в негативната част на скалата. Това е много ясно. Това управление постепенно, плавно и устойчиво губи подкрепа. Този първоначален ресурс на доверие, който имаше в себе си, вече се изчерпва. Вече намалява силата, която личната фигура на Румен Радев дава на това управление. Всичко това се дължи на начина на управление и на икономическите страхове в обществото. Това управление не успява докрай да убеди българите, че постъпва по правилните начини в решенията, които взима. Няма фактори, които да могат да обърнат тази тенденция в следващите месеци", категоричен беше Живков.

При останалите лидери амплитудите са доста по-големи.

Източник: БГНЕС

Доверие на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов имат 18%, а 65% не му вярват. Лидерът на ПП Асен Василев е с 15% одобрение срещу 73% неодобрение. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов го следва с 13% одобрение и 76% неодобрение.

При Божидар Божанов от ДБ доверието е 10% срещу 61% недоверие. Ивайло Мирчев е със сходни данни - 10% одобрение и 66% неодобрение.

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На дъното е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски с 6% одобрение и 89% неодобрение.

Рейтингът на правителството пада

Доверието в кабинета "Радев" пада. То е намаляло от 50% през май до 39% през септември. За сметка на това недоверието расте - от 24% през май до сериозните 40% днес.

"Така доверието и недоверието регистрират практическо изравняване по отношение на кабинета и предстоящият бюджет вероятно ще предопредели насоката на обществените нагласи", смята Живков.

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Оптимизмът на хората, оценяващи състоянието на страната, също пада осезаемо. Тези настроения влияят и върху евентуалната подкрепа при предсрочен вот.

Ако изборите бяха днес, ПБ отново би била първа политическа сила с понамаляла, но все пак достатъчна подкрепа от 34,6%. Втори биха били ГЕРБ с 10,3%, а трети - ПП с 9%. На четвърто място според социолозите е ДБ със 7,2%, а след тях - "Възраждане" с 5,4% и ДПС с 4,5% - ОЩЕ: Първи социологически данни кой ще победи на изборите: Страшно много хора още се колебаят, очаква се висока активност

Данните са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от бТВ и "Маркет линкс", проведено сред 1006 лица над 18 г. в страната, в периода 22 - 29 септември 2026 г. по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.