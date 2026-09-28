Ивайло Мирчев: Голямата битка с корупционния модел не се вижда

„Приемам го като част от войната с олигархичния модел, като една много малка битка някъде по кьошетата на тази война“. Така Ивайло Мирчев от „Демократична България“ коментира в „Лице в лице“ по bTV информацията за обществените поръчки за мантинели и твърденията за връзки между фирми и политически фигури. Мирчев заяви, че „връзката с мантинелите е абсолютно ясна“ и че става дума за „много корупция, огромни пари“.

Той каза още, че „голяма битка с корупционния модел не се вижда“ и даде за пример действията в Унгария и Румъния. Според Мирчев държавата разполага с инструменти за проверки и разследвания, но те не се използват достатъчно. „Ние сме изпращали десетки сигнали“, заяви Мирчев. Той съобщи, че предстои от „Демократична България“ да внесат нов сигнал, свързан със строителната дейност на Борислав Сарафов.

Още: Йотова, кирилицата, Путин: Механизми на заплахите, обяснени от Ивайло Мирчев (ВИДЕО)

Мирчев коментира и преминаването на кметове от ГЕРБ към „Прогресивна България“. По думите му това е „безпринципно политическо поведение“. Според него проблемът е в начина, по който се управляват общините и отношенията между централната и местната власт.

Относно подготвяния законопроект за виното и спиртните напитки Мирчев заяви, че от „Демократична България“ работят по него от около шест месеца. По думите му предложението предвижда малките производители да могат да произвеждат вино и ракия в определени количества, при платен акциз и сертификат за произход, включително да продават продукцията си при спазване на изискванията.

Още: Ивайло Мирчев след успеха на Цолов: "Никола проправя пътя на България във Формула 1, а правителството затвори единствената писта"

Мирчев критикува предложенията за контрол върху домашната ракия и заяви, че не е приемливо хора да бъдат санкционирани за това, че са си подарили бутилка ракия. Мирчев коментира и искането за одит на Държавния резерв. Той заяви, че има конкретна компания, която според него е свързана с „Прогресивна България“, а преди това е била свързана с Пеевски. „Абсолютно сме сигурни. Имаме документи за това нещо“, каза Мирчев.

Той коментира и високите цени на горивата. От „Демократична България“ са предложили намаляване на цената с 20 евроцента на литър. Според Мирчев подобна мярка би могла да ограничи инфлацията. Той критикува и премахването на забраната за износ на горива и заяви, че увеличените печалби на „Лукойл“ трябва да бъдат обложени.

Още: Опозицията смята как ще се напълни бюджетът с данъчната реформа на властта

Мирчев коментира и забраната на рекламата на хазарт, като заяви, че подкрепя не само забрана на рекламата, но и пълна забрана на хазартната дейност. „Трябва да има пълна забрана, защото това е отрова за обществото“, каза той. По думите му трябва да бъде намерен модел за финансиране на културните, младежките и спортните дейности, които в момента разчитат на средства, свързани с хазарта.

Още: ДБ предлагат комисия за взривовете в оръжейни складове: ГЕРБ и ПП са ги подкрепили (ВИДЕО)