Асен Василев: Румен Радев и неговите министри ни лъгаха няколко месеца, че има тежко наследство

„Спорът за бюджета приключи миналата седмица. Кабинетът под ръководството на Румен Радев и по предложение на Гълъб Донев прие отчета за изпълнението на Бюджет 2025 точно с числата, които бяха оставени от кабинета „Желязков““. Това заяви в предаването "Лице в лице" по bTV председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

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По думите му Евростат официално е потвърдил, че дефицитът е 3,5%, което доказва, че няма скрити фактури. „Румен Радев и неговите министри ни лъгаха няколко месеца, че има тежко наследство. Самият факт, че правителството приема числата на предходния кабинет и ги праща в парламента, опровергава всички приказки за скрити неща. Каква е истината, аз не мога да ви кажа, тъй като не съм финансов министър и нямам детайлните разбивки, но числата говорят сами“, допълни той.

Кризата с шоковото поскъпване на горивата

Бившият финансов министър подложи на критика сегашните антикризисни мерки и ги определи като неефективни. „Маха се акцизът на пропан-бутана, при условие че имаме сериозен проблем с бензина и с дизела. Дават се по 50 евро на социално слабите, независимо дали имат коли, или нямат“, посочи той.

Василев направи сравнение с механизма, въведен през 2022 г. „Тогава всеки с български талон получаваше по 25 стотинки отстъпка на литър за бензин, дизел, пропан-бутан и метан. Така не финансирахме транзитния трафик, а помощта беше реална за гражданите“, припомни той.

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Василев уточни, че тази отстъпка е била финансирана директно от допълнителните печалби на „Лукойл“, след като данъкът на рафинерията е бил вдигнат първо от 10% на 33% през 2022 г., а след това и на 50% през 2023 г. заради договорената с ЕС дерогация за руски петрол. „Така парите, вместо да отидат извън България, се върнаха при българските граждани“, подчерта Василев.

Той изрази възмущение и от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев. „Грозно е министър да заявява, че при стария специален управител „Лукойл“ се управлявал така, че цената да е евтина, а трябвало да се управлява така, че компанията да прави печалби. Ти си министър на българската държава. Твоята роля при подобен монопол е да защитиш гражданите и фирмите с ниски цени, а не да вдигаш до тавана печалбите на рафинерията“, заяви Асен Василев.

Над 3 милиарда лева „необяснени разходи“ в новия бюджет

Асен Василев обясни, че благодарение на протестите на ПП са били спрени първоначално заложените в бюджета за 2026 г. увеличения на данъците и допълнителни разходи от близо 10 милиарда лева. Въпреки това приетият сега проект от служебното правителство е „още по-лош“.

„В този бюджет има 1,7 милиарда евро (над 3 милиарда лева) изцяло необяснени разходи, за които не е описано за какво ще се харчат. Ако те бъдат насочени в истински антикризисен пакет за фирмите и гражданите, много по-лесно ще преминем през предстоящата външна криза“, категоричен бе той.

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Като пример за лошо разпределение Василев посочи настоящата програма за компенсация на тока за бизнеса, където цели 170 милиона евро отиват в едва 15 големи предприятия, вместо помощта да е за всички бизнеси спрямо потреблението им. Подобна била ситуацията и с горивата – 100 милиона евро се насочват към зърнопроизводители, които вече са произвели зърното си преди поскъпването.

„Там има огромна концентрация – 80% от субсидиите и земите се обработват от около 20 свързани семейства, а големите масиви са изкуствено разбити, за да отиват парите към едни и същи крайни собственици“, завърши Асен Василев.

Във всички мерки на правителството има "по една лъжичка катран"

Според него във всички мерки на правителството, сред които по думите му има и много смислени, сякаш е сложена „по една лъжичка катран“, за да я направи да не работи. Той даде и пример за това. „Вдигат ваучерите за храна от 100 евро на 200 евро – супер мярка. Но слагат 7% данък. До тези 50 милиона евро ли е опряла хазната?“, попита той.

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Василев даде за пример и друга мярка. „Вдигат данъчното облекчение за работещи родители – супер мярка. Но дали за първо дете 500 евро, за второ дете – 400, а за трето дете – 300. И сега на децата различни играчки ли ще им купувате? Трябва да е еднакво за всяко дете“, на мнение е Асен Василев. „Хубави идеи, но имам чувство, че някой им прави сечено и във всяка една хубава идея са сложили някаква недомислица, която да опорочи идеята“, допълни той.

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Според него данъчната оценка върху имотите трябва да се вдигне, но същевременно с това трябва да се намали данъчната ставка, за да не плащат българските граждани по-висок данък. „В момента сме сложили голяма данъчна ставка на ниска данъчна оценка и се лъжем целия народ. Ако се оправи оценката, може да се намали ставката и по този начин да не се ощетят българските граждани. И това е разумното нещо, което да се направи в комплект двете, а не само да вдигнеш оценката и да сложиш всичките под ножа“, обясни Василев.