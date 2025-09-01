4 полезни свойства на гроздето, за които не предполагате

Сезонът на гроздето е в разгара си и ново проучване предполага, че то може да е истинска „суперхрана“. Оказва се, че гроздето съдържа повече от 1600 съединения, които са полезни за сърцето, червата, мозъка и други органи, сочат резултатите от изследване в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Какво казват учените за гроздето?

Част от това, което прави гроздето толкова полезно, е фактът, че многобройните му съединения (като ресвератрол и кверцетин) „могат да работят заедно, като усилват взаимно ефектите си“, отбелязва авторът на доклада, д-р Джон Пецуто.

Едно от ключовите предимства на гроздето е неговият ефект върху чревния микробиом. Полезните бактерии превръщат съединенията от гроздето в още по-полезни вещества, които влияят положително на гените в цялото тяло, например задействайки антиоксидантни и противовъзпалителни процеси.

4 начина, по които гроздето подобрява здравето ви

Предпазва клетките от увреждане.

„Гроздето е богато на антиоксиданти, които предпазват клетките ни от увреждане и оксидативен стрес. Тези мощни вещества защитават мозъка, сърцето и клетките ни“, каза диетологът от клиниката в Кливланд Джулия Зумпано.

Освен това, гроздето съдържа ресвератрол, антиоксидант, свързан с превенцията на рак и сърдечни заболявания.

Помага за контрол на кръвната захар и теглото.

„Гроздето е богато и на фибри, които помагат за контролиране на кръвната захар, апетита и теглото. Фибрите също така подхранват чревния микробиом“, добавя д-р Зумпано.

Помага за понижаване на кръвното налягане.

„Гроздето е добър източник на калий, който помага за контролиране на кръвното налягане. В същото време то е естествено бедно на натрий, което също допринася за здравословно кръвно налягане“, отбеляза диетологът.

Подобрява съня, имунитета и здравето на костите.

„Гроздето съдържа мелатонин, който насърчава спокойния сън, а също така е източник на витамин С, който помага за укрепване на имунната система“, казва Зумпано.

И накрая, витамин К, калций, магнезий и калий в гроздето помагат за поддържане на здравината на костите.

Гроздето суперхрана ли е?

За разлика от модните тенденции, статусът на суперхраната трябва да се основава на научни изследвания. И гроздето попада в тази категория.

„Гроздето е преминало през клинични изпитвания върху хора, които са потвърдили многобройните му ползи за здравето. Това е доказан факт, а не нещо, основано единствено на надежда или спекулации“, обяснява д-р Пецуто.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

