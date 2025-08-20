Ето какво трябва да направите с лозите си през август, за да получите големи, здрави и сочни гроздове

Какво трябва да направите с лозите си през август?

Гроздето вече би трябвало бавно да узрява – да придобива цвят и вкус. През август обаче не е достатъчно просто да чакате търпеливо реколтата. Струва си да отделите известно време за грижа за лозата, за да даде добри и изобилни плодове. Ето няколко ключови стъпки.

Катерливата лоза може бързо да завладее почти цялата градина, покривайки сгради и други растения. В такава ситуация ще са необходими следните процедури за поддръжка:

Резитба и регулиране на растежа

Стъблата трябва да се скъсят до около 6-8 листа над грозда, а също така да се наблюдават всички появяващи се странични издънки. По-дългите могат да се прищипват над втория лист. Обърнете внимание на всички издънки без плодове. Те само удебеляват лозата.

Контрол на листата

Обилната листна маса може да ограничи достъпа на светлина до зреещите плодове. Отстранете няколко листа от източната и южната страна, като останалите оставите като защита от най-силното слънце. Повече светлина ще направи плодовете по-вкусни, а кората им ще бъде по-тънка и по-стъклена.

Прореждане на гроздовете

Тази процедура се прилага за лози, които са много плодоносни. Парадоксално, но твърде много гроздове не са полезни за лозата. Високата гъстота на плодовете в непосредствена близост може да доведе до развитието на различни болести, като сива плесен. В тази ситуация някои гроздове трябва да се премахнат - на един издънка остават максимум два.

Правилно поливане

Както всяко растение, лозите също изискват адекватно поливане. Когато плодовете започнат да се оцветяват, растението се нуждае от обилно поливане на всеки 7-10 дни. С усилването на зреенето, намалете поливането, за да предотвратите загубата на вкус и напукването на плодовете.

Накланяне на клоните

Когато лозата излезе извън контрол, е необходимо да я завържете и да насочите растежа ѝ в правилната посока. Когато правите това, уверете се, че лозите не са преплетени или кръстосани. Те трябва да бъдат подравнени успоредно на пръчките или теловете, около които растат, и да имат въздушен тунел.

Превенция на вредителите

Зреещото грозде е вкусна хапка за много животни, така че си струва да използвате мрежи или торби за грозде. Можете също да опитате специални капани, които ги привличат и отблъскват от растението.

Торене

Август е и идеалното време за торене на лозите. Преди есента намалете азота и изберете смеси с калий и фосфор. Приложете тези торове директно в почвата. Листното торене също е добър вариант. Вещества, съдържащи калий, магнезий и калций, които укрепват кожицата, са най-подходящи. Не забравяйте за микроелементите - особено цинк и бор.

Струва си да се обърне внимание на сорта грозде, тъй като те имат различни изисквания и могат да бъдат чувствителни към определени хранителни вещества и pH на почвата. В допълнение към торовете за укрепване на растенията (включително естествените), мулчирането с кора или слама, например, е полезно, тъй като помага за задържане на влагата и подобрява състоянието на зреещите плодове.

Лозите са податливи на болести като сива плесен и мана. Ето защо е важно да следите състоянието на вашето растение. Веднага щом се появят признаци на патоген, атакуващ лозата, не губете време.