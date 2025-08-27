По кое време на деня е най-добре да се пръска лозето?

Какво е важно да запомните и от какво да се ръководите?

За пръскане на лозе е най-добре да изберете сух, облачен и безветрен ден. Опитните лозари препоръчват също да се вгледаме внимателно в прогнозата за следващите няколко дни. Внезапният дъжд може да намали резултатите от третирането до минимум. Важно е да се помни, че системните разтвори и смеси проникват в растението през първите 2-3 часа – ако в този интервал завали дъжд, той просто ще отмие препарата, чието въздействие по този начин ще бъде сведено почти до нула. Но след това валежите вече не са проблем. Ако се използва контактен агент и веднага започне да вали, тогава третирането ще трябва да се повтори на следващия ден. Излишното слънце също е нежелателно: при бързо изсъхване препаратите стават неефективни или изобщо не действат. Най-доброто време за третиране:

сутрин - но след като росата изсъхне. Наличието на капки върху лозата води до намаляване на концентрацията на пръскания разтвор и следователно на неговата ефективност;

вечер - по-близо до залез слънце.

Грешки, които често допускат начинаещите лозари

Обработката на лозето има своите тънкости, които трябва да се вземат предвид, за да се избегнат грешки и да се намали ефективността на пръскането. Най-често начинаещите лозари:

не вземат предвид препоръките на производителя за лична защита;

използват препарати, предназначени за други цели;

не спазват дозировките;

не сменят препаратите при пръскане на различни етапи. Това намалява ефективността на тяхното действие, може да доведе до свикване на вредителите с един компонент;

не спазват честотата на третиранията, не вземат предвид срока на годност на приложения състав.

1. Препоръчително е третирането на лозето (градината) да се извършва сутрин или вечер. Облачно време е добре дошло - без дъжд и слънце.

2. Оптималната температура на въздуха при пръскане е около +20 градуса по Целзий. През лятото е много удобно да се изчака такава температура вечер, при залез слънце.

3. Когато използвате различни препарати в резервоарна смес, трябва да се уверите, че те действат при температурата, при която сте решили да третирате лозето.

4. Вечерната обработка позволява на препаратите да действат по-деликатно (през нощта температурата обикновено е между +15 и +18 градуса).

Няма проблем, ако времето е много горещо и температура под +30 може да се очаква само през нощта. Опитните лозари пръскат и нощем, това е позната лозарска идилия: звезди, хлад, бръмчене на пръскачка...

Важни препоръки за обработка на грозде

Времето за третиране е приблизително и може да се промени в зависимост от метеорологичните условия и фазата на развитие на гроздето. Химическите обработки са нежелателни по време на цъфтежа. Изключения могат да се правят за пръскане с органични препарати.

Изберете препарати, като редувате продукти с различни механизми на действие, за да предотвратите резистентност при патогени и вредители.

Пръскайте в спокойно и сухо време, рано сутрин или късно вечер, за да избегнете изгаряния на листата.

Не забравяйте да използвате лични предпазни средства (ръкавици, очила, маска).

Не третирайте гроздето приблизително 20-30 дни преди беритба.

Биологичните препарати (на базата на вируси, бактерии или гъбички) могат да бъдат достойна алтернатива на химикалите на определени етапи, особено в биологичното лозарство.

Агротехническите мерки (правилна резитба, прищипване, премахване на засегнатите части на растенията, осигуряване на добра вентилация) са не по-малко важни за предпазване на гроздето от болести.

Трябва да се помни, че всеки от етапите може да бъде жизненоважен за здравето на вашето лозе. Освен всичко друго, ефективността ще зависи от това колко добре е извършено третирането и колко ефективни са били препаратите. Ето защо се препоръчва да купувате защитни средства само от доверени продавачи и стриктно да спазвате препоръчителната доза.

