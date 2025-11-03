5 признака на недостиг на калций и как той се отразява на здравето

Калцият е ключов минерал, известен с изграждането на здрави кости и зъби. Освен горепосочената си роля, този минерал е жизненоважен и за мускулните контракции, нервните сигнали, съсирването на кръвта и поддържането на нормален сърдечен ритъм.

Когато приемът на калций е недостатъчен, полученото състояние причинява калциев дефицит или хипокалцемия, което може да доведе до редица заболявания, които могат да бъдат болезнени и неприятни. Ранното откриване на тези признаци е важно, защото помага да се избегнат сериозни последици, като чупливи кости или мускулни проблеми. Ето 5 такива признака, които тялото дава, сигнализиращи за калциев дефицит…

Мускулни спазми

Един от най-очевидните признаци за дефицит на калций е появата на мускулни крампи , спазми или потрепвания. Калцият играе жизненоважна роля в мускулните контракции. Когато нивата му спадат, мускулите могат да станат свръхактивни, предизвиквайки спазми, особено в ръцете, краката и около устата. В екстремни случаи дефицитът може да прогресира до тетания, състояние, при което мускулите остават заключени в състояние на контракция.

Такова безмилостно напрежение може да попречи на ежедневните дейности, сериозно да влоши качеството на живот и да причини дискомфорт. Изследванията показват, че хипокалцемията повишава раздразнителността, което води до тези симптоми. Възстановяването на калциевия баланс може да намали както честотата, така и силата на болезнените крампи, като по този начин подобри качеството на живот.

Усещане за изтръпване в крайниците

Изтръпване, изтръпване или класическото усещане за „мравучкане“ в пръстите на ръцете, краката и около устата често се появява като предупредителен знак. Тези симптоми се появяват, защото калцият е необходим за предаването на нервните сигнали. Ниският калций нарушава нормалната нервна функция, причинявайки необичайни усещания или дори слабост. Продължителното изтръпване може да е признак за влошаващ се дефицит, който започва да компрометира здравето на нервите. Важно е да се забележат тези промени, защото те могат да се появят преди мускулни крампи и сериозни прояви. Ранното им откриване проправя пътя за бързи действия, помагайки за предотвратяване на трайно увреждане на нервите.

Чупливи нокти, промени в кожата и косата

Калциевият дефицит рядко остава заключен в костите; често той се проявява на повърхността, оставяйки кожата, ноктите и косата ви крехки и уязвими. Ноктите ви могат да станат тънки и чупливи, да се чупят под натиска. Косата ви също може скоро да загрубее, да загуби блясъка си, да изтъни и понякога да пада на кичури. Дори кожата ви плаща цената - сухота се появява на неравномерни места, а екземата може да се обостри поради липса на калций, което възпрепятства възстановяването на клетките и правилната хидратация. Тези външни признаци обикновено се появяват заедно с физически симптоми, подчертавайки необходимостта от прием на калций за поддържане на здравето на кожата и косата. С течение на времето коригирането на калциевия недостиг може да възстанови здравето на тези тъкани.

Болки в костите, крехки кости

Тъй като калцият съставлява по-голямата част от нашата структура, недостигът му удря директно здравината на костите. Когато нивата на калций спадат, тялото започва да извлича минерала от самите кости, за да поддържа кръвоносните функции да работят както обикновено. Това води до постепенно загуба на здравина на скелета. Последиците? Болки в костите, които са склонни към счупване, и поява на остеопения - спад в костната плътност, и остеопороза, при която костите стават тревожно крехки.

Последното състояние особено увеличава вероятността от падания и фрактури, особено сред възрастните хора и жените след менопаузата. Балансирането на калция в организма е от съществено значение за предотвратяване на заболявания и запазване на здравината. Бързият прием на добавки с калций и витамин D може да повиши костната плътност и да намали риска от фрактури