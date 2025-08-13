По какво се познава липсата на калий и калций при доматите

Когато листата на доматите жълтеят по краищата, а плодовете правят тъмно петно отдолу, идва логичният въпрос: липсват ли калий и калций. Истината е, че признаците са ясни, ако знаете къде да гледате – по кои листа започва промяната, как изглеждат краищата и какво става с плода. Тук ще ви водим стъпка по стъпка.

До какво води липсата на калций при доматите?

Как да разпознаете недостига на калий?

Калият е двигателят на водния баланс и качеството на плодовете. При недостиг първо страдат по-старите листа – те пожълтяват между жилките, а краищата им прегарят и покафеняват. С времето некрозите се разрастват, листът става като изяден от ръжда. Плодовете могат да зреят неравномерно, със светли „блокчета“ откъм дръжката, а вкусът става по-блед. Растението изглежда отпуснато и по-зле понася жега и засушаване.

По какво се познава липсата на калций при доматите

Признаци за недостиг на калций

Калцият е „циментът“ в клетъчните стени и почти не се мести вътре в растението. Затова проблемът личи най-вече по новите тъкани и по плода. Класическият знак е върхово загниване: на дъното на домата се появява воднисто петно, което потъмнява, хлътва и става като кожа. Често се случва на първите плодове и при резки колебания във влагата. Младите листа може да са деформирани, с изсъхнали върхове.

Как да ги различите бързо?

Погледнете къде започва: при калий – от старите листа и по краищата; при калций – от младите части и върха на плода. При калий виждате пожълтяване и „прегорели“ ръбове без мокри петна по доматите; при калций виждате локално загниване на дъното на плода. При съмнение огледайте няколко растения, не само едно.

Торене с калий - какво трябва да знае всеки градинар

Какво да направите още днес?

Първо, стабилизирайте поливките. Непостоянната влага пречи най-вече на усвояването на калция и усилва проблема. Поддържайте почвата равномерно влажна, мулчирайте и поливайте по-рядко, но в дълбочина. Отстранете засегнатите плодове – те няма да се възстановят. Проверете и киселинността (pH): при силно кисели почви калцият е по-труднодостъпен.

Хранене и корекции без риск

За калий изберете балансирано подхранване с продукт, съдържащ калиев сулфат или смес за плододаващи култури. Целта е умерено, но редовно подаване – прекомерният азот влошава вкуса и увеличава напукването.

Кога е подходящо да пръскаме с калциев нитрат

При недостиг на калций най-сигурно действа поддържането на равномерна влага и добавянето на източник на калций в почвата: гипс при нормално pH или варов материал, ако pH е ниско. Листовите пръскания имат ограничен ефект върху вече засегнатите плодове – по-важно е коренът да получи стабилна влага и калций.

Типични грешки и как да ги избегнете

Често бъркаме калиев дефицит с липса на азот – и двата започват по старите листа. Разликата е в „изгорелите“ ръбове при калия. Друг капан са нередовните поливки: дори при достатъчно калций в почвата растенията не могат да го пренасят, ако корените пресъхват и после се заливат. Избягвайте грубо разрохкване, което реже корените, и внимателно дозирайте торенето – малко и често е по-добре, отколкото много наведнъж.

Идеалният тор за домати и краставици е този

Профилактика за стабилен добив

Изберете почва с добра структура, добавете компост и поддържайте слой мулч. Засаждайте на подходящи разстояния, за да има въздух и по-бавен стрес от жега. Поливайте сутрин и целете равномерност, особено при първите завързали плодове. Тествайте почвата поне веднъж в сезона – така ще знаете реално какво липсва и ще подберете правилната формула за подхранване.

Как да набавим калций в почвата

Недостигът на калий и калций при доматите се познава лесно, ако гледате трите неща: кои листа се променят, как изглеждат краищата и какво се случва на дъното на плода. За калия говори пожълтяване и прегаряне по старите листа, за калция – върхово загниване и проблеми в младите тъкани. Равномерната влага, умереното хранене и навременните корекции връщат растенията в ритъм. Така добивът остава стабилен, а вкусът – наситен и сладък.