7 ранни симптома, че страдате от висока пикочна киселина

Високата пикочна киселина – или хиперурикемия – се е превърнала в често срещан здравословен проблем за мнозина, като се има предвид забързаният начин на живот, който повечето хора водят, без да имат време да се съсредоточат върху диетата или упражненията си. За незапознатите, високата пикочна киселина може тихо да се натрупва в тялото ви, често без очевидни симптоми, докато нещата не станат болезнени. Но тялото ви може да дава фини сигнали много преди лабораторните резултати да потвърдят какво се случва. Забелязването и разпознаването на тези фини признаци може да ви помогне да предприемете действия рано и да подобрите здравето си, преди да е станало твърде късно. И така, ето някои ранни симптоми на висока пикочна киселина, която тялото ви отделя, преди кръвен тест да я потвърди. Не ги пренебрегвайте:

Коприва: Как влияе на пикочната киселина

Ако забележите внезапна, остра и интензивна болка – често в палеца на крака – това може да е един от най-ранните признаци за висока пикочна киселина в организма. Това се дължи на подагра, която се причинява от натрупване на кристали на пикочна киселина в ставите. Дори без изследване, тази внезапна и пронизваща болка често е първият червен флаг за тялото ви поради високи нива на пикочна киселина в организма.

Забелязали ли сте наскоро, че ставите ви стават подпухнали, сковани, топли или зачервени – дори преди болката в тях да стане непоносима? Това са фини признаци, които могат да се появят преди пълномащабен пристъп на подагра и сигнализират за възпаление и кристални отлагания дълбоко в ставите.

Още: Как да се справим с дразнещия сърбеж от комари

Ако постоянно се чувствате уморени, дори след като сте се наспали достатъчно, това може да се дължи на хронично възпаление, което често се предизвиква от висока пикочна киселина. Тази постоянна умора, която често остава незабелязана, е предупредителен знак и не бива да се пренебрегва.

Често ли се събуждате, за да уринирате през нощта, или сте започнали да забелязвате тъмна/мътна или необичайно миризлива урина? Тогава не пренебрегвайте тези признаци, тъй като това може да означава, че бъбреците ви се затрудняват да филтрират излишната пикочна киселина от тялото. Направете си кръвни и уринни изследвания и се консултирайте с Вашия лекар.

Лекар: Патладжан - вдига или сваля пикочната киселина

Събуждате ли се със скованост в краката или ръцете? Тази тъпа болка или мускулна скованост (без конкретна причина) може да се дължи на възпаление на ставите, причинено от високи нива на пикочна киселина.

Извара - как влияе на пикочната киселина

Забелязали ли сте, че кожата около ставите ви се е променила напоследък? Лющи ли се, бели ли се или сърби около болезнените стави? Тогава това може да е един от ранните признаци за отлагане на пикочна киселина в ставите и не бива да се пренебрегва. Това може бавно да раздразни близката кожа – дори преди да се появят бучки или тофи.

Още: Кои билки понижават висока пикочна киселина

Забелязали ли сте, че напоследък получавате ниска температура, чувствате болки или просто не сте съвсем във форма? Тези фини симптоми често могат да показват възпалителна реакция на организма към повишени нива на пикочна киселина и затова не бива да се пренебрегват. Направете си медицински преглед и се консултирайте с лекар скоро.