Църковен празник на 3 януари: Какво НЕ бива да правите, за да не останете без пари и късмет през новата година

На 3 януари църквата почита паметта на свети мъченик Гордий и Св. прор. Малахия. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този църковен празник - какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него. Вярва се, че нарушаването на някои от забраните за дома може да лиши човек от късмет и пари през новата година.

История на църковния празник на 3 януари

Свети мъченик Гордий е роден в Кесария, Кападокия (днешна Турция) през 3 век. Бил е командир в римската армия. Заради силната си вяра, той напуснал поста си и отишъл да живее като отшелник в пустинята. По това време император Ликий започнал да преследва християните и Гордий решил да се върне от пустинята, за да помогне на другите вярващи.

Един ден градът празнувал празник в чест на бог Марс, но Гордий отказал да се поклони на идола. Затова бил подложен на мъчения, но той спокойно понасял дори най-жестоките мъчения. Владетелят, виждайки непоколебимостта на мъченика, започнал да му предлага всякакви награди и длъжности. Гордий обаче отказал. След това светецът бил екзекутиран.

Пророк Малахия е един от 12-те малки пророци. Той е живял 400 години преди Христа. Пророчествата му датират от периода след възвръщане на евреите от Вавилонския плен. Малахия редсказал идването на св. Йоан Предтеча, подготвящ пътя Господен. Той предсказал и идването на Господа Иисуса Христа, наричайки го "Слънце на правдата".

Традиции, обичаи и забрани на 3 януари

На 3 януари е забранено да се хвалите с каквото и да било - вярва се, че св. Гордий може да ви отнеме това, с което се хвалите. На този ден не е препоръчително да се пият алкохолни напитки, особено водка.

Забранено е да се вземат или дават пари назаем - вярва се, че това ще ви лиши от късмет и пари през цялата година.

Нашите предци са вярвали, че какво е времето на този ден, такова ще бъде и през март. Според народните гадания, ако в небето се появи голям бял пухкав облак, ще започнат снежни бури и виелици.

Ястията със сирене също са били задължителни, за да донесат щастие и богатство в семейството.

На този ден задължително се ходи на църква, където се отслужват Утреня, Царски часове, Отпуст.

