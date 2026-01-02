Чистката в Левски продължава: капитанът напуска кораба

Капитанът на Левски Цунами е пред трансфер в Турция. Това твърдят спортният журналист Фикрет Гюл и VTR Spor. В социалните мрежи той написа: „Eкслузивно! Ъгдър подписа с Цунами от Левски“. Ъдгър е отбор от второто ниво на футбола в южната ни съседка. В момента се намира на 7-мото място и има всички шансове да се бори за промоция в Суперлигата.

Цунами е играл в по-малко от половината мачове за Левски в Първа лига

Цунами беше привлечен в Левски през зимата на 2022 г. Тогава треньор все още беше Станимир Стоилов и бразилецът бързо се превърна в ключова фигура под ръководството му. Но през последните месеци защитникът загуби титулярното си място в състава на Хулио Веласкес и попадна в списъка с ненужните. През сезона Цунами взе участие в 9 мача в Първа лига, като беше титуляр в 8 от тях. За Купата на България изигра 2 срещи, като и в 2-те записа по 90 минути.

Цунами е осенен на 2 милиона евро

Целта на Левски ще бъде да продаде Цунами през зимата, тъй като договорът му изтича през лятото, а преговори за нов няма да се водят. Той пристигна в Левски в началото на 2022 г. със свободен трансфер. Интересно е да се отбележи, че според сайта „Transfermarkt“, ако Цунами напусне Левски срещу парична сума, това ще бъде първият му платен трансфер. Досега всеки път когато е сменял клубната си принадлежност, новият му отбор го е привличал като свободен агент. Отново според „Transfermarkt“, цената на бразилеца е 2 милиона евро.

