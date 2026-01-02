Районният кмет на "Люлин": Хората от квартала заслужават реверанс за такса смет

Кметът на столичния район "Люлин" Георги Тодоров предложи жителите на района да плащат по-ниска такса смет през новата година, стана ясно от участието му в сутрешния блок на БНТ. Предложението му е таксата да бъде намалена с една четвърт за люлинчани, тъй като за три месеца те не са получавали адекватна услуга и за идната година според него заслугжават да има един реверанс към тях.

"Призовавам всички общински съветници да имат нужното достойнство да гласуват за този доклад, независимо от политическата си окраска", каза Тодоров.

По-чисто ли е в Люлин?

Той коментира и настоящата ситуация в столичния район "Люлин", като посочи, че на моменти се подобрява, но има периоди, в които все още има периоди, в които това не е така.

"Има какво още какво да се желае. Има райони, където боклукът не е изхвърлян с дни и седмици може би, така че по-скоро вървим към подобряване, но твърде бавно", смята Тодоров.

Той посочи, че машините са налични, но няма нужния персонал, който да използва целия капацитет.

"Доколкото ми е докладвано, вървим към наемане на персонал, на хора за камионите, които са налични, но това става поетапно", добави още той.