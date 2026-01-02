"Кървава баня" в Иран по време на масовите протести срещу властта (ВИДЕА)

Кървава баня се разиграва в Иран, а причината за нея са масови протести срещу властите. Всичко започна с рекорден срив на националната валута и главоломна инфлация - цените на храните скочиха с 60-70%. Демонстрантите настояват за оттеглянето на върховния лидер Али Хаменей и призиват за завръщането на управлението на династията Пахлави и по-точно на сина на покойния вече Мохамед Реза Пахлави, който управляваше преди Ислямската революция от 1979 г

Протестите са най-масовите след въстанието през 2022 г., предизвикано от смъртта в ареста на Махса Амини, млада жена, обвинена от полицията по морала, че не е носила правилно забрадката си, допълва BBC.

Последни данни за убитите

Демонстрациите в няколко провинции прераснаха в жестоки сблъсъци. Има смъртни случаи, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEХTA. Както полуофициалната информационна агенция „Фарс“, така и правозащитната организация „Хенгау“ съобщиха, че двама души са загинали по време на сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност в град Лордеган, в югозападен Иран. Още трима души са били убити в Азна и един в Кухдащ, съобщи „Фарс“, всички в западната част на страната.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват подпалени автомобили по време на ожесточени боеве между протестиращи и сили за сигурност, предава BBC.

С напредването на деня се появяват все повече съобщения за размирици в цялата страна. ОЩЕ: "Смърт на диктатора": Протестиращи поискаха смяна на режима в Техеран (ВИДЕО)

Ранен, свързан с властта

Отделно държавни медии съобщиха, че член на силите за сигурност, свързан с Иранската революционна гвардия (IRGC), е бил убит при сблъсъци с протестиращи в сряда вечерта в град Кухдащ, в западната провинция Лорестан. BBC не успя да потвърди това, а протестиращите твърдят, че мъжът е бил един от тях и е бил застрелян от силите за сигурност. Други 13 полицаи и членове на Басидж са били ранени от хвърляне на камъни в района, се казва в съобщение на държавните медии.

Иран обяви "празник"

Училища, университети и държавни институции бяха затворени в цялата страна в сряда, след като властите обявиха празник в очевиден опит да потушат вълненията.

Това беше уж за пестене на енергия заради студеното време, въпреки че много иранци го възприеха като опит за овладяване на протестите. ОЩЕ: Тръмп с остро послание към Иран и "Хамас"