Кабинетът подаде оставка:

"Кървава баня" в Иран по време на масовите протести срещу властта (ВИДЕА)

02 януари 2026, 09:32 часа 451 прочитания 0 коментара
"Кървава баня" в Иран по време на масовите протести срещу властта (ВИДЕА)

Кървава баня се разиграва в Иран, а причината за нея са масови протести срещу властите. Всичко започна с рекорден срив на националната валута и главоломна инфлация - цените на храните скочиха с 60-70%. Демонстрантите настояват за оттеглянето на върховния лидер Али Хаменей и призиват за завръщането на управлението на династията Пахлави и по-точно на сина на покойния вече Мохамед Реза Пахлави, който управляваше преди Ислямската революция от 1979 г

Протестите са най-масовите след въстанието през 2022 г., предизвикано от смъртта в ареста на Махса Амини, млада жена, обвинена от полицията по морала, че не е носила правилно забрадката си, допълва BBC.

Последни данни за убитите

Демонстрациите в няколко провинции прераснаха в жестоки сблъсъци. Има смъртни случаи, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEХTA. Както полуофициалната информационна агенция „Фарс“, така и правозащитната организация „Хенгау“ съобщиха, че двама души са загинали по време на сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност в град Лордеган, в югозападен Иран. Още трима души са били убити в Азна и един в Кухдащ, съобщи „Фарс“, всички в западната част на страната.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват подпалени автомобили по време на ожесточени боеве между протестиращи и сили за сигурност, предава BBC. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С напредването на деня се появяват все повече съобщения за размирици в цялата страна. ОЩЕ: "Смърт на диктатора": Протестиращи поискаха смяна на режима в Техеран (ВИДЕО)

Ранен, свързан с властта

Отделно държавни медии съобщиха, че член на силите за сигурност, свързан с Иранската революционна гвардия (IRGC), е бил убит при сблъсъци с протестиращи в сряда вечерта в град Кухдащ, в западната провинция Лорестан. BBC не успя да потвърди това, а протестиращите твърдят, че мъжът е бил един от тях и е бил застрелян от силите за сигурност. Други 13 полицаи и членове на Басидж са били ранени от хвърляне на камъни в района, се казва в съобщение на държавните медии.

Иран обяви "празник"

Училища, университети и държавни институции бяха затворени в цялата страна в сряда, след като властите обявиха празник в очевиден опит да потушат вълненията.

Това беше уж за пестене на енергия заради студеното време, въпреки че много иранци го възприеха като опит за овладяване на протестите. ОЩЕ: Тръмп с остро послание към Иран и "Хамас"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Али Хаменей Иран протести убити
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес