02 януари 2026, 09:11 часа 473 прочитания 0 коментара
Разстрел на куче в Айтос

Куче е било разстреляно в местността "Карабаир" в района на Айтос, става ясно от бюлетина на областната дирекция на МВР в Бургас. Тялото му било намерено в следобедните часове от последния ден на годината. Кучето е било простреляно в лявата част на тялото, в близост до предния ляв крак. Установено е, че убитото куче е било кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче и е тежало около 50 кг.

Има задържан

 В резултат на бързите полицейски действия на служители от Районно управление – Айтос е задържан извършителят на прострелването – това е 53 - годишен мъж от Българово, който предал доброволно ловна пушка с оптичен прицел.

По случая е образувано досъдебно производство.

Прегазването на кучето Мая

Престъплението идва месеци след бруталното насилие срещу животно, което предизвика огромно възмущение в България. Припомняме, че д-р Ненад Цоневски прегази с автомобила си куче в столичния квартал "Разсадника". Софийската районна прокуратура ще образува досъдебно производство, по-късно той избяга в Северна Македония, а в страната имаше простести срещу насилието над животни. ОЩЕ: След прегазената Мая в България: Брутално намушкаха куче в Хърватия

По-рано през годината бяха задържани двама души - двойка - серийни убийци на животни в Перник. Става въпрос за мрежа, която предлагала чрез анонимни Telegram канали "услуги", при които поръчителите можели да заплатят за умишлено изтезание и убийство на животно, като в замяна получавали видеозаписи и снимки.

По-строгите наказания и общественото недоволство От лятото са в сила законови промени, според които за жестокост към гръбначно животно, водеща до смърт или трайна вреда - наказанието е от 1 до 5 години затвор и глоба до 5000 лв. В случай, че деянието е заснето или извършено в група, какъвто е случая с двойката от Перник - наказанието е по-високо - от 2 до 8 години затвор и глоба до 10 000 лв. При користен мотив или изпълнение на поръчка - затворът е от 3 до 10 години, а глобата до 20 000 лв. При особено тежките случаи лишаването от свобода е до 12 години, а глобата до 30 000 лв. Припомняме, че по-строгите наказания дойдоха след обществено недоволство и протести в София и още няколко големи градове в защита на животните. Така депутатите се задействаха и в края на юли промяната в Наказателния кодекс беше вече факт. ОЩЕ: Помните ли серийните убийци на животни от Перник: Скоро ще има възмездие за тях

Деница Китанова
