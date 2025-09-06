Да се сбогуваме с високото кръвно в ДОМАШНИ УСЛОВИЯ - ето хитри идеи

Близкото до високата граница кръвно налягане не задължително прави видими симптомите си. И нерядко си нямаме ни най-малка идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишаването му и стават жертви на много болезнени усещания. Но е документирано, че преобладаващата част могат да не научат години наред, че страдат от него. Докторите обичайно ни предупреждават да го проследяваме внимателно, но в действителността общо взето не се получава по този начин - обикновено като се чувстваш отлично, не не може да ти дойде на ума, че може да се окажеш с проблем със организма.

Да пострадаш от високо кръвно обаче в крайна сметка не е нещо чак толкова страшно.Повечето причини за развиване на хипертония идват от ситуации, които всеки изпитва в начина си на живот. По-сериозните фактори са по-голямо тегло, минимална физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, димящи цигари, ежедневни прекалявания с алкохола, нервно напрежение, диабет, сбор от няколко хронични заболявания и в определени случаи генетична обусловеност. Задължително е като се надрасне 44 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно.

Има редовни хипертоници, за които е ключово да поглъщат предписани хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които страдат от повишено налягане неочаквано и рядко. Без значение от кои сте обаче е препоръчително да сте наясно кои са скритите трикове, които ще ви асистират да редуцирате нивото на кръвното четвърт до половин час. И то в стаята. Тези хитрини не са заместител на медицинската работа, но могат изключително нужни в най-напечения миг. Важно е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те вършат работа при разнообразни здравни беди.

• Опитайте това

Канелата ,тази невероятно подправка, е чудесна и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва невероятно полезни за организма целебни качества. Върши чудесна работа за нервите и доказано благоприятства кръвното налягане. Ето какво може да направите вкъщи. Прибавате малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете около половин чаена лъжичка канела. Добре е за вкус да прибавите лъжичка мед. Подобна благоуханна смес работи веднагически.

• Най-добрият помагач

В народната традиция, чесънът има престижна роля с толкова много предимства, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-класическите натурални антибиотици. Тушира високото кръвно, справя се чудесно с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете под формата на скилидка, приемайте го под формата на малка лъжичка чесън на прах. Отново е във ваш плюс. При всеки случай обаче е хубаво да е суров.

• Малка хитрина

Съществува един ключов трик, който е добре да прибавите към съкровищницата. Първо трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После упражнете натиск надолу към ключицата. Това нещо се прави 5-10 пъти за всяко ухо. Още една ключова точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място е хубаво да проведете разтриване.

• Този чай е задължителен

Ако съществува билка, която да е натурална помощница в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е хубавата отвара от каркаде. Това е един от добре проверените домашни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психиката, има и ролята на антидепресант. Определено засилва имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Установено е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло.

• Дишайте с корема

Знае се, че когато сме подложени на стрес, ние въздишаме. Затова като за начало се опитайте да се отпуснете повече. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за още четири секунди. И пак отначало. Правете така близо 4-5 минути, а може и повече. С тази тактика се засилва притока на кръв към тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Студен компрес с хладка вода

Тук са от полза два варианта, които да въведете в арсенала си. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и при всяко положение може да забележите благоприятен ефект. Другата уместна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е от ледено естество, достатъчно е да бъде хладничка.

• Чай номер две на помощ

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за хипертоничното кръвно налягане. Той винаги може да свали кръвното и благодарение на ролята му да усетите жадуваното облекчение.

• Най-добрият масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви напражи хубав масаж. Ключовите места са местата на тила. От първостепенна важност е и масажът на раменете, който да преминава с пръстите надолу към лопатките.

• Млякото с коприва е страшно полезно

Дойде време и за нещо страшно полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с сто-двеста милилитра прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Консумираме по една чаша от този цяр при повишено кръвно налягане.

Полезните навици - ето ги

Всичко събрано до този момент върши облекчаваща работа в изненадващите ситуации. В случай, че сте си поставили за цел наистина да сложите край на високото кръвно, да разгледате този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги спазвате правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Намалете излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще е във ваша полза в битката с високото кръвно.

- Включете в ежедневието гимнастически упражнения редовно. Приятни разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Отделете си поне 20-30 минути на ден за тези раздвижвания.

- Време е за полезни храни. Задължително зеленчуци, плодове, зърнени храни. Отговорно обмислете диетата си, дайте си сметка кое ви ви прави уязвими и го изрежете от храненето си.

- Редуцирайте солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната редовно е пресолена. Приготвайте нещо за хапване у дома.

- Добре проучен факт е, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Таванът всъщност е само бира на ден или най-много чашка вино. Ако надвишите тази доза е много вероятно да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви водят до проблеми с кръвното.

- Завишеният стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Дайте всичко от себе си да го намалите и да намирате лично време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати.

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са ежедневна практика, която може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!