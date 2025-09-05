Билката, която само французойките слагат в кафето

Кафе с лавандула как се приготвя и какви са ползите?

Кафето, ако се консумира умерено, не е вредно за здравето. Две или три чаши на ден ще помогнат за регулиране на кръвообращението, подобряване на мозъчната функция, стимулиране и енергизиране. Кафето обикновено се пие с мляко, захар, масло или подправки.

Французойките, които изумяват света със стила и стройните си форми, имат една тайна. Тя е прясно сварено кафе с лавандула. Полското издание INTERIA пише, че си струва да се обърне внимание на лавандулата при консумацията на кофеиновата напитка.

Кафето и лавандулата съдържат вещества като антиоксиданти. Тези активни съставки помагат за прочистването на тялото от токсини и елиминирането на свободните радикали. А свойствата на кафето и лавандулата заедно могат да ви помогнат да отслабнете по-бързо.

Лавандулата намалява нивата на кортизол, хормон на стреса, който насърчава натрупването на мазнини, особено в коремната област. Кафето с лавандула ви помага да се отпуснете, да контролирате апетита си и да поддържате психичното си здраве.

Как да си направим кафе с лавандула? Първият начин е просто да сварите кафето си както обикновено - в кафемашина или просто просто да приготвите турско кафе. След това добавете малко сушени, счукани цветове от лавандула към готовата напитка.

Вторият начин. Смесете смляно кафе и цветове от лавандула и залейте със студена вода. Сложете на слаб огън и гответе, докато се появят първите мехурчета.

Още за ползите от лавандулата

Цветовете от лавандула се добавят към различни билкови чайове (особено към успокояващи настойки), но могат да се приготвят и отделно. Благодарение на противовъзпалителния ефект на танините, цитрал и цинеол, напитката от лавандула помага за бързо справяне с настинки и хрема.

Този чай има и изразен седативен ефект върху тялото и помага за бързо заспиване, затова е най-добре да се пие вечер.

Лавандулата помага за намаляване на нивата на стрес, успокояване на нервите и подобряване на качеството на съня. Тя е ефективна и в борбата с депресията, тревожността и безсънието.

Етеричното масло от лавандула може да облекчи главоболието, включително мигрената. То облекчава напрежението в мускулите и кръвоносните съдове на главата, което значително намалява болката. Лавандулата помага и при възпаление на ставите и мускулите, облекчавайки симптомите на артрит и ревматизъм.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

