Вместо сандвич: Тази закуска с две съставки сваля холестерола

Бобът върху пълнозърнест препечен хляб е просто и засищащо ястие, за което можем да благодарим на британците - той е идеален заместител на обичаните от мнозина сандвичи. Това ястие неочаквано се оказа полезно за сърцето, съобщават учени от клиника Кливланд, цитирани от изданието Daily Express. Учените препоръчват пълнозърнест тост с варен боб като идеалната закуска за сваляне на холестерола.

Защо бобът е полезен за кръвоносните съдове и за нивата на холестерола?

Фасулът съдържа разтворими фибри, които се намират в почти всички видове бобови растения. Фибрите свързват излишния холестерол и го отстраняват от тялото, предотвратявайки отлагането на мастноподобни отлагания по стените на кръвоносните съдове.

Яжте този плод всеки ден и вижте как холестеролът ви се понижава

Това намалява риска от образуване на плака, което означава, че на фона на запушване се развиват сърдечно-съдови заболявания и инсулти. Бобовите растения се усвояват бавно, осигуряват дълготрайно чувство за ситост и помагат за контролиране на теглото. Освен това са отличен източник на растителни протеини, желязо и магнезий.

Експертите, цитирани от Daily Express, съветват да избирате консервиран боб, който е с ниско съдържание на захар и сол, за здравословна закуска или лека закуска.

Учените подчертават, че освен боб, си струва да се консумира и пълнозърнест хляб, който ще се превърне в допълнителен източник на фибри, витамини от група В и сложни въглехидрати.

Пълнозърнестият хляб е приготвен от пълнозърнесто брашно, тоест от брашно, което запазва всички части на зърното: ембрионът е източник на витамини от група В, витамин Е и здравословни мазнини; трици (люспи) - съдържат фибри, минерали и антиоксиданти; ендосперм - той е основната част на зърното, богата на нишесте и протеини.

Кардилог: Това е най-добрият десерт за захарта, кръвното и холестерола

За разлика от белия хляб, при който се използва само рафинирано брашно (без люспите и зародишите), пълнозърнестият хляб запазва максималното количество хранителни вещества.

Можете да разпознаете правилния продукт по по-тъмния му цвят, плътната текстура и характерния ядков вкус. Съставът задължително трябва да посочва пълнозърнесто брашно (пшенично, ръжено, овесено).

Освен това можете да добавите към сандвича зеленолистни зеленчуци, ядки, домати или нискомаслено сирене - ще получите по-питателен вариант. Мазните риби (сьомга, скумрия), ядките и семената, както и почти всички зеленчуци и плодове, също съдействат за намаляване на холестерола, съобщава изданието, позовавайки се на учените. Заслугата за това е на съдържащите се в тях омега-3 мастни киселини.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Лекар: Ефективни ли са ябълките за сваляне на холестерола?