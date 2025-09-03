Плодове и зеленчуци през лятото: Помагат ли да се "запасите" с витамини за зимата

Възможно ли чрез консумацията на свежи плодове и зеленчуци през лятото да се „запасим“ с витамини за зимата и да преживеем по-лесно есенно-зимния студен сезон. Според експерти, някои витамини могат да останат в тялото в продължение на месеци, но повечето се елиминират в рамките на няколко часа или дни, така че не бива да разчитате единствено на летните резерви.

Консумация на свежи плодове и зеленчуци през лятото - помага ли да се запасим с витамини за зимата

Според руския проф. Валери Литвинов, кандидат на медицинските науки, витамините играят ключова роля в подкрепа на имунитета през есенно-зимния период. Но е важно да се разбере как точно се натрупват и изразходват.

„Витамините C и B група се съхраняват в организма за няколко часа или за един ден. Изключение прави витамин B12, чиито запаси в черния дроб могат да се съхраняват в продължение на няколко години. Затова цитрусовите плодове, касисът, ягодите, броколите и други продукти, богати на витамин C, трябва да присъстват в диетата ни всеки ден“, отбелязва специалистът.

Той отбелязва, че мастноразтворимите витамини "се държат" различно. Така витамин А може да се натрупва в черния дроб в продължение на няколко години, витамин Е се съхранява в организма дълго време и засилва работата на имунните клетки, витамин D - до шест месеца, докато се синтезира в кожата под въздействието на слънцето, а витамин К има ограничени резерви и изисква редовен прием. През лятото тези витамини могат да се набавят чрез консумацията на моркови, зеленолистни, кайсии, ядки, домати и други сезонни продукти.

Въпреки това, както отбелязва експертът, дългосрочните резерви са по-скоро еволюционен механизъм за оцеляване в екстремни условия, отколкото причина за пълен отказ от прием на витамини с храна в продължение на една година. Стомашно-чревни, бъбречни и чернодробни заболявания, липса на полезни мазнини в диетата, тютюнопушене, алкохол и хроничен стрес могат да нарушат усвояването и съхранението на витамини.

Що се отнася до самостоятелния прием на витамин D или йод, особено в северните райони, лекарят предупреждава за последствията от самопредписването на тези елементи. Прекомерният прием на витамин D може да причини хиперкалцемия и сериозни усложнения, а неконтролираният прием на йод може да провокира прогресията на латентна тиреотоксикоза.

Ученият подчертава, че витамините не са абсолютна защита срещу вируси, но помагат на организма да се справи по-лесно със стреса и намаляват риска от тежки инфекции.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

